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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رمزي: الأهلي كان محتاج مدرب بشخصية قوية.. لكن الأسلوب ده يفكك الفريق

عموتة
عموتة
يارا أمين

انتقد الإعلامي كريم رمزي، أداء الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق كان بحاجة إلى مدرب يتمتع بشخصية قوية من أجل إعادة الانضباط، لكن أسلوب التعامل الحالي قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وكتب كريم رمزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأهلي مش ناقصه حاجة علشان يظهر بالشكل ده!».

وأضاف: «الأهلي كان محتاج مدرب بشخصية قوية وكلنا نادينا بده علشان يعيد الانضباط.. بس الأسلوب ده يفكك مش يربط».

وجاءت تصريحات كريم رمزي عقب تعادل الأهلي مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر المقاولون العرب بالتسجيل خلال المباراة، قبل أن ينجح الأهلي في إدراك التعادل، ليفقد الفريق نقطتين في سباق المنافسة على صدارة جدول الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

في المقابل، ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة.

الإعلامي كريم رمزي الأهلي فيسبوك تعادل الأهلي مع المقاولون العرب بيراميدز

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