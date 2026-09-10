محافظ الشرقية يشهد احتفالية الأورمان بتوزيع 500 حقيبة مدرسية شاملة المستلزمات على الطلاب

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، فعاليات احتفالية جمعية الاورمان لتوزيع ٥٠٠ حقيبة مدرسية شاملة المستلزمات المدرسية على الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ ، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ، واحمد محمد الصادق مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، والسيد رجب مدير جمعية الأورمان فرع الشرقية والطلاب والطالبات المستحقين وأسرهم ، وذلك في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية، ومساندة الطلاب غير القادرين، وتوفير احتياجاتهم الدراسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة، ودعم أبنائها لاستكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم ،والمقام بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وفى كلمته خلال الاحتفالية أكد محافظ الشرقية حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توفير أوجه الرعاية والدعم للأسر الأولى بالرعاية، والاهتمام بالطلاب غير القادرين، بما يضمن لهم حياة كريمة ويوفر الظروف الملائمة لمواصلة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم.

أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة، مؤكدًا أن التكافل المجتمعي وتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والوصول بالدعم إلى مستحقيه، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

أشار محافظ الشرقية إلى أن دعم الطلاب وتوفير احتياجاتهم الدراسية يأتي في إطار الاهتمام ببناء الإنسان والاستثمار في أبنائنا، مؤكدًا أن التعليم يمثل أحد أهم أدوات بناء المستقبل، وأن رعاية المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق مسؤولية مجتمعية مشتركة.

أعرب محافظ الشرقية عن تقديره لجمعية الاورمان والقائمين عليها، مثمنًا جهودها في إطلاق المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية ومساندة الطلاب غير القادرين، مؤكدًا أن توزيع ٥٠٠ حقيبة مدرسية شاملة المستلزمات المدرسية على الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة، وإدخال الفرحة إلى نفوس أبنائها، وتحفيزهم على مواصلة التعليم وتحقيق التفوق والنجاح.

أكد المحافظ أن رعاية أبنائنا الطلاب ودعم الأسر الأولى بالرعاية لا تقتصر على تقديم المساعدات، وإنما تمتد إلى تمكينهم وتحفيزهم على بناء مستقبلهم.

ومن جانبه، أكد محمد ابراهيم الصادق مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية ، أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل شريكًا أساسيًا في منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية يسهم في توسيع مظلة الدعم، والوصول بالخدمات والمساعدات إلى الفئات الأولى بالرعاية ، مؤكدًا أن توفير المستلزمات الدراسية للطلاب يمثل دعمًا مباشرًا للأسر وتخفيفًا للأعباء المعيشية عنها، كما يعكس اهتمام مؤسسات المجتمع المدني بالاستثمار في الإنسان ودعم حق أبنائنا في التعليم.

أوضح السيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية، استمرار الجمعية في التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذًا لخطة عملها الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا من محدودي الدخل، وذوي الهمم، والأرامل، والأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

وفى ختام الاحتفالية وجه القائمون علي جمعية الاورمان الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية ولكافة الجهات التنفيذية والشركات والمؤسسات الداعمة، على مشاركتهم في إنجاح الاحتفالية، مؤكدًا أن ما يتحقق من مبادرات مجتمعية هو ثمرة لتكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يعزز جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية ويخدم أبناء المجتمع.