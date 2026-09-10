«عشان يفلت من المخالفات».. ضبط عامل طمس لوحات سيارة ربع نقل بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مدعوم بصورة، تضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بطمس اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، أمكن تحديد السيارة الظاهرة في الصورة وضبطها، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه عامل، لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بتاريخ 6 من الشهر الجاري، موضحًا أنه قام بطمس اللوحات المعدنية أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة المركز، بهدف تفادي رصد المخالفات المرورية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.