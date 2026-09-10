الكرملين: بوتين يتوجه إلى الهند للمشاركة في قمة "بريكس"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم /الخميس/ ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه مساء اليوم إلى الهند للمشاركة في قمة "بريكس".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن بيسكوف قوله: أن برنامج بوتين في الهند، الذي سيعرضه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيصبح معروفا بعد الساعة الثالثة بعد الظهر.

وتابع بيسكوف: "هناك مجموعة كاملة من اللقاءات الثنائية والصيغ متعددة الأطراف في إطار منظمة "بريكس" نفسها".

وتعقد قمة "بريكس" في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر. وكان أوشاكوف قد أعلن في وقت سابق أن بوتين يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في إطار القمة.