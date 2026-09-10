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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 25 جنيها.. أسعار الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر مع تعاملات مساء اليوم الخميس 10-9-2026 على مستوى الصاغة.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 25 جنيها في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري بمختلف الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6300 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7200 جنيها للشراء و7142 حنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6600 جنيه للشراء و 6547 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر 6300 جنيه للشراء و 6525 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5400 جنيه للشراء و 5357 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.4 ألف جنيه للشراء و 50 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4354 دولارا للشراء و 4354 دولارا للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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