الرئيس الصيني يدعو إلى تكثيف جهود البحث عن المفقودين في حريق سفينة الشحن المحترقة

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الخميس إلى تكثيف جهود البحث عن المفقودين وتقديم الدعم للمتضررين من حادث اندلاع حريق في سفينة شحن أجنبية بمدينة "تشينجداو" في مقاطعة "شاندون" الواقعة شرق البلاد.

ووجه الرئيس الصيني - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - ببذل كافة الجهود لتحديد سبب وقوع الحادث على وجه السرعة ومحاسبة المسئولين عنه.

كما حث الحكومات المحلية والجهات المعنية على تحديد مخاطر الحريق ومعالجتها بشكل شامل وضمان التنفيذ الفعال للتدابير الوقائية ومنع وقوع حوادث كبرى بحزم وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكانت تقارير إعلامية رسمية في الصين قد أفادت اليوم الخميس بمصرع 20 شخصا على الأقل وفقدان 5 آخرين جراء اندلاع حريق في سفينة شحن بأحد الموانئ شرق البلاد.

وأشارت التقارير إلى أن السفينة "أوشن ميلودي" كانت تحمل على متنها 42 شخصا وكانت تخضع لعمليات صيانة في مدينة "تشينجداو" التي تعد مركزا رئيسيا للشحن على الساحل الشمالي الشرقي للصين.

وقد اندلع الحريق في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي وتمت السيطرة عليه وإخماده بحلول الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالتوقيت ذاته .. ولم تتضح بعد أسباب اندلاعه.