إسرائيل بين تصعيد الاستيطان وتفاقم العمليات العسكرية.. الضفة وغزة في قلب المشهد

تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدًا متواصلًا على المستويين السياسي والميداني، في ظل تحركات إسرائيلية تعيد رسم ملامح المشهد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ففي الضفة، تتواصل سياسات الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات، وسط مخاوف فلسطينية من خطوات تمهّد لضم أجزاء من الأراضي المحتلة وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، بالتوازي مع ضغوط تستهدف المؤسسات والتمثيل السياسي الفلسطيني.

وفي قطاع غزة، تتواصل العمليات العسكرية والقصف، ولا سيما في المناطق الشمالية، حيث شهدت جباليا وبيت لاهيا تطورات ميدانية عنيفة شملت اشتباكات وقصفًا مدفعيًا وجويًا، أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وفق ما أفادت به التقارير الميدانية.

وبين مسار سياسي يدفع نحو توسيع الاستيطان وتكريس السيطرة على الضفة، وتصعيد عسكري يفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، يطرح المشهد الفلسطيني تساؤلات متزايدة حول مستقبل الأراضي المحتلة، ومصير السلطة الفلسطينية، وإمكانية الوصول إلى مسار سياسي يضع حدًا للتصعيد المستمر.

مدير مركز المتوسط للدراسات: المستوى السياسي الإسرائيلي يعزز الاستيطان بالضفة الغربية

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات، إن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية له أهداف واضحة ومعلنة، وبعيدًا عن ممارسات المستوطنين، فإن المستوى السياسي الإسرائيلي يعلن بشكل متواصل تعزيز الاستيطان تحت ذريعة «مكافحة الإرهاب» أو «مطاردة الإرهاب».

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه السياسة تعني عمليًا مزيدًا من الاقتحامات والاعتقالات والاغتيالات في بعض الحالات، إلى جانب ما وصفه بمعاقبة الشعب الفلسطيني ودفعه إلى القبول بالمخططات الإسرائيلية التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، تمهيدًا، بحسب تقديره، للإعلان رسميًا عن فرض السيادة الإسرائيلية عليها في الوقت المناسب.

وأضاف أن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل يشمل أيضًا خفض مستوى التمثيل السياسي للفلسطينيين، وهو ما قد يصل إلى حد تفكيك السلطة الفلسطينية نفسها.

وأكد أن ما يجري في الضفة الغربية لا يرتبط بالانتخابات الإسرائيلية وحدها، معتبرًا أن هذه السياسة تبدو عابرة للحكومات والأشخاص والمواسم الانتخابية.

وأشار إلى أن الموقف داخل المجتمع الإسرائيلي يعزز هذا الاتجاه، قائلًا إن قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي لا تبدي حساسية تجاه استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية، بل يوجد دعم للاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب سياسات تهدف إلى إخضاع الشعب الفلسطيني وتفكيك مؤسساته.

قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة جباليا في قطاع غزة.. تفاصيل

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن شمال قطاع غزة عاش ليلة عصيبة، لا سيما في منطقتي جباليا وبيت لاهيا، على خلفية تطورات ميدانية متسارعة.

وأوضح أبو كويك خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مجموعات يُعتقد أنها تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقدمت، بعد منتصف الليلة الماضية، إلى وسط مخيم جباليا، حيث اندلعت اشتباكات بينها وبين عدد من عناصر الأمن، مشيرًا إلى أن القوة الإسرائيلية ربما وقعت في كمين أُعد لها مسبقًا.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي تدخل على الفور باستخدام الطائرات المروحية والقصف المدفعي وطائرات الاستطلاع، موضحًا أن القصف المدفعي استهدف منطقة الخلفاء في جباليا، بينما استهدفت طائرات الاستطلاع مناطق قريبة من مستشفى كمال عدوان.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت أيضًا قنابل إنارة، فيما يبدو لتأمين عملية سحب أفراد القوة الذين أصيبوا خلال الاشتباكات.

وتزامن ذلك مع غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مناطق تقع بين جباليا وبيت لاهيا. ومع ساعات الصباح، بدأت تتكشف آثار الغارة، التي استهدفت مبنى يقع بالقرب من مناطق تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الغارة أسفرت عن استشهاد أربعة أفراد من عائلة واحدة، بينهم رجل وزوجته وطفلتان. وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثامين ثلاثة من الشهداء، فيما لا يزال جزء من جثمان طفلة تحت الأنقاض، وسط عدم سماح قوات الاحتلال لطواقم الدفاع المدني والإسعاف بالعودة إلى المنزل لاستكمال عمليات البحث وانتشال جثمانها.