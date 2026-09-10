لتقديم خدمات تنظيم الأسرة.. ختام الأسبوع الثالث من حملة «علشان ولادنا» بقنا

أعلن الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، استمرار فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «علشان ولادنا»، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية»، بالتزامن مع ختام الأسبوع الثالث من الحملة، والتي تشهد تكثيف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق المستهدفة.

وتُنفذ الحملة برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا، و الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وبمشاركة فرق تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات المشاركة بالحملة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الحملة تتضمن التوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحة مختلف وسائل تنظيم الأسرة، خاصةً الوسائل طويلة المفعول، مع الوصول بالخدمات إلى المناطق الأكثر إحتياجاً والمحرومة من الخدمات.

وأشار نبيل، إلى أن العيادات المتنقلة يتم الدفع بها إلى عددٍ من القرى والمناطق المحرومة من الخدمات بالمراكز المشاركة، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وإجراء السونار، وتركيب وسائل منع الحمل، بما ييسر حصول السيدات على الخدمات الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الرائدات الريفيات يواصلن دورهن الهام والفاعل ضمن فعاليات الحملة، من خلال التواصل المباشر مع السيدات والأسر بالمناطق المستهدفة والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والمُباعدة بين الولادات، والتعريف بوسائل تنظيم الأسرة والخدمات التي تقدمها الحملة والوحدات الصحية، هذا إلى جانب التوعية بالخدمات والمبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة «صحة الأم والجنين»، والحملات القومية المختلفة مثل حملة الحصبة وحملة شلل الأطفال.

من جانبها ، أكدت الدكتورة أمل الأمير، مديرة إدارة تنمية الأسرة بمديرية الصحة، استمرار الأنشطة المكثفة للحملة خلال الفترة المقبلة، ومواصلة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والندوات التثقيفية والعيادات المتنقلة بالمناطق المستهدفة، حيث تستمر المرحلة الأولى حتى 8 أكتوبر بمراكز نجع حمادي، قوص، الوقف، قفط وقنا، على أن تبدأ المرحلة الثانية من 10 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر بمراكز فرشوط، أبوتشت، دشنا ونقادة، وذلك ضمن خطة متكاملة للتوسع في خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتحسين الخصائص السكانية ودعم جهود الدولة في بناء أسرة مصرية أكثر صحة واستقراراً.

