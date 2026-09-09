محافظ قنا يستعرض مع النواب مقترحات خاصة بقطاعات الخدمات والبنية التحتية

استعرض اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ، عدداً من المطالب والمقترحات الخاصة بقطاعات الخدمات والمرافق والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف أنحاء المحافظة، وبحث سبل تذليل المعوقات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.



جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي بديوان عام المحافظة، لبحث عدد من الملفات والقضايا التنموية والخدمية، والتي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء السلطة التشريعية، بما يدعم جهود التنمية ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أهمية التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة وصل للتعرف على احتياجات المواطنين ورصد التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دراسة المطالب المطروحة والعمل على تنفيذها وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة، وبما يتوافق مع خطط التنمية المعتمدة.

وشدد الببلاوي، على أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المشروعات التنموية يأتيان على رأس أولويات العمل داخل المحافظة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للخطط الزمنية المحددة.

ومن جانبهم، استعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عددًا من مطالب المواطنين واحتياجاتهم في دوائرهم، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والعمل على سرعة بحث الملفات الجماهيرية ووضع حلول مناسبة لها وفقًا للإمكانات المتاحة والأولويات التي تخدم المواطنين وتدعم خطط التنمية بمختلف القطاعات.

وشهد اللقاء حضور كل من: النائب فتحي قنديل والنائب محمد عبد الفتاح آدم، والنائب علي عبد القادر، والنائب طارق عيسى، والنائب محمود سيد المنوفي، والنائب أحمد الدربي، والنائب محمد بنجي، أعضاء مجلس النواب، والنائب عبدالفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ.





