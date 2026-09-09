قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتكاسة جديدة.. نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد عملية الظهر |خاص
عموتة يرد على انتقادات أداء الأهلي: ارجعوا للإحصائيات إحنا متفوقين فى كل حاجة
حضور قوي لـ القابضة للمطارات بمعرض العلمين .. لقاءات مع وفود عربية ودولية
متعب يحذر عموتة بعد التعادل: اللي بيحصل غلط.. مفيش ابتكار ولا حلول في الملعب
رئيس وزراء النرويج: مسيرة كادت تصيب طائرة زيلنسكي في رحلته إلى أوسلو
شوط أول إيجابي بين ليفربول وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا
أسعار الحديد ومواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026
«عموتة»: النتيجة مسئولية الجميع.. وإمام عاشور يحتاج للتدّرج لاستعادة لياقته
تفعيل اتفاق مكة.. اجتماع في الرياض بين عسكريين من السعودية وباكستان وتركيا للرد على الحوثيين
هتافات المسلمين ورقص إلهان عمر.. أشهر ستة أكاذيب لترامب حول أحداث 11 سبتمبر
رد فعل مُفاجئ من «عموتة» بعد التعادل أمام المقاولون: أخطأنا والكل أخطأ
خبير بيئي: عوامل بيئية وراء عدم نمو بعض الأشجار بالشكل الطبيعي ووصولها إلى ارتفاعات كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يستعرض مع النواب مقترحات خاصة بقطاعات الخدمات والبنية التحتية

اجتماع أعضاء البرلمان مع محافظ قنا
اجتماع أعضاء البرلمان مع محافظ قنا
يوسف رجب

استعرض اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ، عدداً من المطالب والمقترحات الخاصة بقطاعات الخدمات والمرافق والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف أنحاء المحافظة، وبحث سبل تذليل المعوقات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.
 
جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي بديوان عام المحافظة، لبحث عدد من الملفات والقضايا التنموية والخدمية، والتي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء السلطة التشريعية، بما يدعم جهود التنمية ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أهمية التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة وصل للتعرف على احتياجات المواطنين ورصد التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دراسة المطالب المطروحة والعمل على تنفيذها وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة، وبما يتوافق مع خطط التنمية المعتمدة.

وشدد الببلاوي، على أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المشروعات التنموية يأتيان على رأس أولويات العمل داخل المحافظة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للخطط الزمنية المحددة.

ومن جانبهم، استعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عددًا من مطالب المواطنين واحتياجاتهم في دوائرهم، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والعمل على سرعة بحث الملفات الجماهيرية ووضع حلول مناسبة لها وفقًا للإمكانات المتاحة والأولويات التي تخدم المواطنين وتدعم خطط التنمية بمختلف القطاعات.

وشهد اللقاء حضور كل من: النائب فتحي قنديل والنائب محمد عبد الفتاح آدم، والنائب علي عبد القادر، والنائب طارق عيسى، والنائب محمود سيد المنوفي، والنائب أحمد الدربي، والنائب محمد بنجي، أعضاء مجلس النواب، والنائب عبدالفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ.


 

قنا البنية التحتية المشروعات التنموية مجلس الشيوخ مجلس النواب أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

وزير التعليم

"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس

هشام نصر

هاني حتحوت يكشف كواليس تفكير هشام نصر في الاستقالة بعد هجوم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

حزب الوفد

الوفد يكرم هاني سويلم تقديرًا لجهوده في دعم الفلاح وتطوير منظومة الري

حماة الوطن يفتتح مقره الجديد بأطفيح

حماة الوطن يفتتح مقره الجديد بأطفيح في الجيزة ويعلن حزمة خدمات لأهالي المركز

الفلاح

برلماني: دعم الفلاح استثمار في الأمن الغذائي.. وخفض تكلفة الإنتاج ضرورة لا تحتمل التأجيل

بالصور

للانش بوكس..طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية.. سيارات ذاتية القيادة تتحدى حدود الذكاء الاصطناعي

إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية
إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية
إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية

ريحي نفسك من عملها كل يوم .. طريقة مبتكرة لعمل ساندويتشات اللانشون| هتقعد بالأسبوع

ساندويتشات
ساندويتشات
ساندويتشات

أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد