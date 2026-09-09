«لي الحياة هي المسيح».. البابا تواضروس يوضح 5 خطوات للحياة بالوصية في عيد النيروز

استكمل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سلسلة «قوانين روحية للحياة»، خلال اجتماع الأربعاء بالكنيسة البطرسية بالعباسية، متحدثًا عن قانون «لي الحياة هي المسيح»، بالتزامن مع الاحتفال بعيد النيروز ورأس السنة القبطية ١٧٤٣.

وأكد قداسة البابا أن الاحتفال بالشهداء هو احتفال بحياتهم كلها وشهادتهم للمسيح، موضحًا أن عيش الإنسان للمسيح يتحقق من خلال خمس خطوات أساسية: أن يكون المسيح هو الأول في حياته، والأمانة حتى في الأمور الصغيرة، وعدم الخجل من المسيح والإيمان، وعيش الإنجيل وتطبيق الوصية، والحفاظ على نقاوة القلب بالتوبة.

وأوصى قداسته بقراءة الأصحاح الأول من رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، مشيرًا إلى أن الرسول كتبها وهو في السجن، ورغم ذلك عبّرت عن فرحه وارتباطه القوي بالمسيح.