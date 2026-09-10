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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف: وقف نشاط 23 منشأة وضبط 135 كجم أغذية منتهية الصلاحية

تموين بني سويف
تموين بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تواصل مديرية الصحة ببني سويف حملاتها المكثفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تمس صحة المواطنين.


وشهد يومَا 8 و9 سبتمبر الجاري تنفيذ حملات موسعة من فرق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، تحت اشراف د.هاني جميعة وكيل الوزارة،  استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية، وأسفرت عن المرور على 190 منشأة، وتحرير 170 محضرًا لمخالفات صحية متنوعة، شملت مخالفات للاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية.


وخلال الحملات، تم التوصية بوقف نشاط 23 منشأة لعدم استيفاء التراخيص اللازمة ووجود خطر داهم على الصحة العامة، فيما تم ضبط 135 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تضمنت 576 عبوة من السناكس والمكرونات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.


كما أسفرت أعمال التفتيش عن إعدام 242 كجم و24 لترًا من المواد الغذائية، بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وظهور علامات الفساد والتلف عليها، بما حال دون تداولها ووصولها إلى المواطنين.
 

وفي إطار التأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، تم أيضًا سحب عينة غذائية وإرسالها إلى المعمل المشترك لإجراء الفحوص اللازمة وبيان مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.
وتواصل فرق مراقبة الأغذية حملاتها على المنشآت والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، مع التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بما يدعم جهود الدولة في حماية صحة المواطنين، والتأكد من أن ما يُعرض ويُتداول بالأسواق من أغذية آمن وصالح للاستهلاك الآدمي. 

بني سويف تموين بني سويف محافظة بني سويف

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