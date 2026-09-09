جامعة بني سويف الأهلية تحتفل باليوم العالمي للعلاج الطبيعي بيوم علمي ومعرض للأنشطة الطلابية

شهد الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم ، فعاليات علمية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، والتى نظمها برنامج العلاج الطبيعي، بحضور الدكتورة رشا توفيق نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية والدكتور احمد اسامة الجندى عميد قطاع العلوم الطبية ، والدكتور باسم انور رئيس قطاع شئون التعليم والطلاب والدكتور عبد العزيز السيد المستشار الاعلامى للجامعة والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة ، وعدد من القيادات الجامعة وقطاع العلوم الصحية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب،

وأوضح رئيس الجامعة ان الاحتفال تضمن عددًا من المحاضرات العلمية المتخصصة والمناقشات التفاعلية التي تناولت عددًا من الموضوعات والاتجاهات الحديثة في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل، بما يسهم في تنمية معارف الطلاب وربط الدراسة الأكاديمية بالتطورات العلمية والمهنية في التخصص.

كما شهدت الفعاليات تنظيم معرض للأنشطة الطلابية، استعرض خلاله طلاب البرنامج عددًا من أعمالهم وأنشطتهم العلمية والتوعوية، بما أتاح لهم فرصة متميزة لعرض أفكارهم وإبداعاتهم، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المرتبطة بتخصصهم الأكاديمي.

واشارت الدكتورة رشا توفيق ، ان الاحتفال يأتي في إطار حرص جامعة بني سويف الأهلية على توفير بيئة تعليمية متكاملة لا تقتصر على الدراسة الأكاديمية فقط، وإنما تدعم كذلك الأنشطة العلمية والتطبيقية والطلابية، وتتيح للطلاب فرص التواصل مع الخبرات الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في إعداد خريج مؤهل وقادر على مواكبة التطور المستمر في مجال العلاج الطبيعي.