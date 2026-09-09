محافظ بني سويف: نصر أكتوبر لازال يمثل حدثاً وعلامة فارقة في التاريخ العسكري

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري للمحافظة، لتكريم الفائزين في مسابقة "فرسان القراءة في نصر أكتوبر"، وذلك بمدرسة الشروق التجريبية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وبحضور العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عصام عبد المهدي عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، والدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام، والأستاذ أحمد عزت مدير عام الشؤون التنفيذية، والدكتور سعيد خليدي مدير عام إدارة بني سويف، وعدد من قيادات وضباط التربية العسكرية بمدارس التأسيس العسكري.

وفي كلمته، أعرب محافظ بني سويف عن سعادته وحرصه على المشاركة والتواجد في هذه المناسبة التي تتعلق بجزء هام ومحوري من تاريخ مصر الحديث، وهو نصر أكتوبر المجيد، والذي كان ولازال يمثل حدثاً وعلامة فارقة في التاريخ العسكري، أعاد لمصرنا وعروبتنا العزة والكرامة، والذي جعل الأكاديميات العسكرية في دول العالم تعيد النظر في برامجها ومناهجها، وأصبحت حرب أكتوبر حدثاً يتم تدريسه، مشيراً إلى اعتزازه باعتباره أحد أبناء هذه المؤسسة الوطنية التي يفخر ويعتز بالانتماء لها.

كما وجه محافظ بني سويف التحية لوزارة التربية والتعليم، وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، على هذه المبادرة المهمة، وعلى اختيار عنوان "فرسان القراءة في نصر أكتوبر"، مشيراً إلى الحاجة الماسة لربط أولادنا بتاريخ بلدهم من خلال القراءة والاطلاع والبحث والفهم، لكي يكونوا على دراية بطرق وخطط وأساليب النصر وحجم التحديات التي قدمها أبطالنا من قيادات وجنود قواتنا المسلحة الباسلة، والذين كان سلاحهم الأقوى هو العزيمة والولاء والانتماء لتراب هذا الوطن.

من ناحيته، عبر المستشار العسكري للمحافظة عن تقديره لمحافظ بني سويف وحرصه على التواجد في هذه المناسبة الكريمة، فضلاً عن تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب المشاركين لحثهم وتشجيعهم لأبنائهم على المشاركة في المسابقة، وأشاد بتعاون قيادة مديرية التربية والتعليم لتنظيم هذه المسابقة، التي تأتي في إطار التعاون بين الوزارة وقيادة الدفاع الشعبي والعسكري لإحياء ذكرى نصر أكتوبر، وتحويل طاقة الفخر بالماضي إلى وقود للتعلم في الحاضر عبر ربط الأجيال الجديدة بهويتها وتاريخها من خلال القراءة الواعية والمنافسة المعرفية.

في المقابل، قدم وكيل الوزارة الشكر للمستشار العسكري وقيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري على البصمة المتميزة لهم في مدارس التأسيس العسكري، والتي أصبحت مثالاً يحتذى في الانضباط والالتزام والجدية، ووجه الشكر لمحافظ بني سويف على دعمه لجهود وأنشطة المديرية المتنوعة في مختلف المجالات، مؤكداً أن نصر أكتوبر سيظل مصدر إلهام لنا على مر العصور للوقوف على عظمة ومكانة الجندي المصري والعسكرية المصرية في كل زمان ومكان.

وأضاف وكيل التعليم أن المسابقة استهدفت طلاب المراحل التعليمية "ابتدائي/ إعدادي/ ثانوي"، من خلال موضوعات محددة لكل مرحلة، من أبرزها "أبطال حرب أكتوبر، لغز اللغة النوبية، والسلاح الذي حطم خط بارليف" للمرحلة الابتدائية، وللمرحلة الإعدادية "الفريق عبد المنعم رياض، الفريق سعد الدين الشاذلي، الفريق أحمد إسماعيل، والقيمة الدينية والتاريخية لسيناء"، وللمرحلة الثانوية موضوعات "عبقرية القرار في توقيت الحرب، والحرب النفسية وخطة الخداع، وتلاحم الجبهة الداخلية مع القوات المسلحة"، وقد أجريت التصفيات على 3 مستويات "المدرسة/ الإدارة/ المديرية"، والتي أسفرت عن تصعيد 5 طلاب من كل مرحلة تعليمية بإجمالي 15 طالباً لتمثيل المديرية في المسابقة على مستوى الجمهورية.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم الفائزين في المسابقة على مستوى المديرية وعددهم 15 طالباً وطالبة بواقع 5 طلاب عن كل مرحلة، والذين تم تصعيدهم لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير والتقاط صورة جماعية، بجانب تكريم قيادات وضباط التربية العسكرية المشرفين على مدارس التأسيس العسكري، تقديراً لجهودهم المتميزة وحصولهم على تقدير "امتياز" في المسابقة*، حيث قدم المحافظ التهنئة للفائزين والمكرمين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، فضلاً عن التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد.