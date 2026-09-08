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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ مبادرة دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، الاجتماع الدوري للجنة تنفيذ مبادرة "بني سويف محافظة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بحضور  سيد سعد مدير شؤون الإعاقة ومنسق المبادرة بالمحافظة، ووكلاء وزارات التعليم والصحة والعمل والتضامن، ومديري إدارات التخطيط والإدارة الاستراتيجية، وعضو إدارة التعاون الدولي، وممثلي مؤسسة نهضة بني سويف وباقي أعضاء اللجنة.

ناقش المحافظ عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وفي مقدمتها الاستمرار في تنفيذ القوافل العلاجية المجانية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ومراجعة الحالة الإنشائية لعدد من المصالح الحكومية والعمل على تهيئتها بما يسمح بسهولة وصول وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، فضلاً عن دراسة توفير عمال نظافة لمدرسة النور للمكفوفين.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى عملية في تنفيذ مبادرة "بني سويف محافظة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة"، من خلال الانتقال بالمبادرة من إطار التخطيط والتنسيق إلى خطوات وإجراءات ملموسة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتيسير حصولهم على حقوقهم والخدمات المستحقة، وتعزيز دمجهم في مختلف مجالات الحياة.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتذليل أي معوقات تواجههم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المبادرة وتحويلها إلى واقع ملموس ينعكس بصورة مباشرة على حياة المستفيدين.

كما ناقش المحافظ آليات الاستعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة "أسرتي قوتي"، التي تحظى برعاية السيدة قرينة السيد رئيس الجمهورية، وتستهدف تقديم رؤية أكثر شمولاً لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتوسيع نطاق الاستفادة من محاور المبادرة وخدماتها على مستوى المحافظات، بما يضمن وصول أنشطتها إلى المستفيدين وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ المبادرة، من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ومتابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج، والتوثيق الجيد للإنجازات، إلى جانب العمل على تذليل التحديات والمعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية من الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بما يضمن تحقيق الأهداف المستهدفة وتعزيز جهود الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وعلى هامش اجتماع اللجنة، شهد المحافظ تسليم عقود عمل بالقطاع الخاص لـ13 من الأشخاص ذوي الإعاقة، تطبيقاً لنسبة الـ5% من قوة العمالة بالشركات والمصانع، وذلك بالتنسيق بين مديرية العمل وإدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة، في خطوة تستهدف دعم تمكينهم اقتصادياً وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

كما شهد المحافظ تكريم 11 طالباً وطالبة من أوائل الشهادات من ذوي الإعاقة، من أوائل التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية، وأوائل الدبلومات الفنية بمدارس الأمل للصم، حيث تم تسليمهم مكافآت مالية، دعماً وتحفيزاً لهم على مواصلة التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، وتشجيعاً لهم على مواصلة تحقيق طموحاتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

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