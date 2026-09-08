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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب وبوتين يبحثان جهود إنهاء حرب أوكرانيا بعد جولة مبعوثين أمريكيين

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
أمنية رشاد الجلوي

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا استمر نحو ساعة، بحثا خلاله الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب جولة أجراها مبعوثان أمريكيان في موسكو وكييف لدفع مفاوضات السلام المتعثرة.

وجاء الاتصال بعد لقاء المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع بوتين في موسكو، السبت، قبل توجههما إلى كييف الأحد للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أحدث تحرك أمريكي لإحياء المفاوضات بين موسكو وكييف.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن بوتين قدم خلال الاتصال تقييمًا للوضع العسكري في أوكرانيا، فيما أبدى ترامب اهتمامًا بإعادة تطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو، وربط ذلك بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وبحسب أوشاكوف، أكد بوتين لترامب أن روسيا لا تعتزم توسيع نطاق الحرب إلى أوروبا، في وقت تتزايد فيه المخاوف الغربية بشأن التهديدات الروسية المحتملة لدول أوروبية.

وكان ويتكوف وكوشنر قد أعلنا بعد اجتماعهما مع بوتين أنهما طرحا أفكارًا جديدة بشأن وقف إطلاق النار، فيما وصف الجانب الروسي المحادثات بأنها صريحة وبناءة، دون الإعلان عن اختراق دبلوماسي ملموس.

وفي كييف، وصف زيلينسكي المحادثات مع المبعوثين الأمريكيين بأنها «جوهرية»، مع بحث مسار السلام إلى جانب احتياجات أوكرانيا العسكرية وأمن الطاقة والاستعداد لفصل الشتاء.

وتظل القضايا الإقليمية، ولا سيما السيطرة على أجزاء من منطقة دونيتسك والضمانات الأمنية لأوكرانيا، من أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، فيما لم تُعلن حتى الآن عن خطوات محددة لاستئناف مفاوضات ثلاثية جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

ترامب بوتين أوكرانيا روسيا زيلينيسكي

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