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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تشارك في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء للترويج للمقصد السياحي المصري

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
محمد الاسكندرانى

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء (EIAS 2026) في نسخته الثانية، والذي افتتحه، اليوم، فخامة رئيس الجمهورية، بمطار العلمين الدولي، وتستمر فعالياته حتى 10 سبتمبر الجاري.

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وتشارك الهيئة، في هذا المعرض، بجناح يضم نموذجًا مصغرًا لبعض قاعات المتحف المصري الكبير، تحتوي على مجموعة من المستنسخات لبعض مقتنيات الملك توت عنخ آمون وعدد من القطع الأثرية الأخرى التي تُلقي الضوء على الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى شاشات لعرض الأفلام الترويجية التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من منتجات ومقومات سياحية متنوعة لا مثيل لها، إلى جانب المواد الدعائية التي تبرز مختلف الوجهات السياحية المصرية، والهدايا التذكارية التي سيتم تقديمها لزائري الجناح.

ومن جانبه، أكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على حرص الوزارة على المشاركة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء من خلال هذا الجناح، لتعريف المشاركين بالحضارة المصرية العريقة وما تزخر به من كنوز أثرية، إلى جانب إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد المصري، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي ترتكز على إبراز تنوع المنتجات والأنماط السياحية التي تتمتع بها مصر تحت شعار «مصر... تنوع لا يُضاهى».

كما أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المشاركة في هذا المعرض تأتي في إطار الحرص على الاستفادة من الفعاليات والأحداث الدولية الكبرى التي تنظمها أو تستضيفها مصر، وتوظيفها كإحدى أدوات الترويج السياحي الحديثة للمقصد المصري، وإبراز ما يشهده من تطور وتنوع في منتجاته ووجهاته السياحية، وتعزيز حضوره على خريطة السياحة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء تنظمه كل من وزارة الدفاع والقوات الجوية المصرية، ويحظى بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية وقادة قطاعات الطيران والفضاء والدفاع على مستوى العالم.

كما يحظى المعرض بمكانة متميزة على أجندة المعارض الدولية المتخصصة، حيث يمثل منصة عالمية تجمع صانعي القرار ورؤساء كبرى الشركات العاملة في مجالات الطيران والنقل الجوي، بما يتيح فرصة فريدة لاستعراض أحدث التطورات التكنولوجية في هذه المجالات.

ويعد المعرض كذلك فرصة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مسئولي شركات الطيران العالمية، وبحث سبل زيادة رحلات الطيران المنتظمة والعارضة (الشارتر) إلى مختلف الوجهات السياحية المصرية، ولا سيما منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، بما يدعم جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المقصد المصري من مختلف دول العالم.

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء وزارة السياحة والآثار مصر طيران سياحة

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