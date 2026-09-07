وزير السياحة يبحث الترويج لاستضافة مصر كأس العالم للتنس للناشئين

استقبل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس، وأيمن عزمي نائب رئيس الاتحاد، بحضور الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك للترويج وإبراز استضافة مصر لكأس العالم للناشئين والناشئات تحت 16 سنة للتنس، والمُقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل على ملاعب نادي سماش المطار، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة .

كأس العالم للتنس للناشئين والناشئات

وتُقام هذه البطولة في مصر لأول مرة في قارة أفريقيا منذ انطلاقها في اليابان عام 1985، وتُعد هاتين البطولتان من أبرز وأعرق بطولات الفرق للناشئين في تاريخ رياضة التنس عالمياً، حيث انطلقتا تحت مظلة الاتحاد الدولي للتنس عام 1985.

ومن جانبه، أكد السيد شريف فتحي على أهمية استضافة مصر لهذه الفعالية، بما يعكس مكانتها كوجهة مُتميزة لاستضافة الأحداث والفعاليات المحلية والدولية الهامة، ولا سيما الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى حرص الوزارة على الترويج وتسليط الضوء على هذه الفعاليات، في ضوء استراتيجيتها الحالية للترويج للأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، ومن بينها منتج السياحة الرياضية.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الاتحاد المصري للتنس عرضاً تقديمياً حول البطولة، موضحاً أنه من المقرر أن يشارك بها 16 فريقاً للناشئين و16 فريقاً للناشئات من عدد من دول العالم، بإجمالي 96 لاعباُ ولاعبة من أبرز المواهب الواعدة في رياضة التنس عالمياً، بجانب حضور رئيس الاتحاد الدولي للتنس وعدد من سفراء الدول المشاركة في البطولة.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون التي يمكن أن تقدمها وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من خلال المشاركة في رعايتها للحدث، للمساهمة في إنجاحه، ومن بينها المشاركة في استقبال الوفود واللاعبين المشاركين لدى وصولهم إلى المطار، وتنظيم برامج سياحية لهم تتيح لهم التعرف على المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

