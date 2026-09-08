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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هدية من قلب مكة.. السعودية تهدي جامعة الدول العربية قطعة من كسوة الكعبة

كسوة الكعبة
كسوة الكعبة
القسم الخارجي

قدمت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، قطعة من كسوة الكعبة المشرفة إلى جامعة الدول العربية، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خطوة تحمل دلالات دينية ورمزية تعكس مكانة الكعبة لدى المسلمين ودعم الرياض للعمل العربي المشترك.

وسلم نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قطعة من كسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن الحزام، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، لتكون هدية من خادم الحرمين الشريفين إلى الجامعة.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن الهدية تأتي تأكيداً لحرص المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية الأعضاء في الجامعة، وتقديراً للمكانة الدينية التي تمثلها الكعبة المشرفة للمسلمين حول العالم.

وأضافت أن المبادرة تعكس كذلك دعم المملكة لدور جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ أواصر التعاون بين الدول الأعضاء.

وتحظى كسوة الكعبة بمكانة رمزية ودينية بارزة في السعودية والعالم الإسلامي، فيما يمثل إهداء أجزاء منها تقليداً يحمل دلالات تقديرية خاصة، نظراً لارتباطها بأقدس المواقع الإسلامية في مكة المكرمة.

المملكة العربية السعودية السعودية كسوة الكعبة المشرفة جامعة الدول العربية قطعة من كسوة الكعبة

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