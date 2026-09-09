محافظ بني سويف يعتمد تقرير لجنة تقييم مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، التقرير النهائي لأعمال لجنة تقييم المشروعات المُشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، والذي تضمن نتائج أعمال اللجنة والمشروعات التي تم تصعيدها لتمثيل المحافظة في المرحلة التالية من المبادرة، وذلك بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، و كامل علي الغطاس، السكرتير العام للمحافظة، وذلك بعد استيفائها للمعايير والضوابط المحددة.

وأكد المحافظ أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل نموذجًا عمليًا لدعم الأفكار والمشروعات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توفير كل سبل الدعم والتيسيرات اللازمة أمام أصحاب المشروعات، بما يسهم في إتاحة الفرصة لأفضل المشروعات والأفكار المبتكرة للمنافسة والتمثيل المشرف للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية أن تعكس المشروعات المُصعّدة احتياجات المجتمع وأولوياته، وأن تجمع بين البعد البيئي والابتكار والتطبيق العملي والجدوى الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعم أصحاب المشروعات والأفكار المتميزة، والعمل على مساعدتهم في تطوير مشروعاتهم والاستفادة من الفرص التي توفرها المبادرة.

ومن جانبها، أعربت لجنة تقييم المشروعات عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ بني سويف، لما قدمه من دعم وتيسيرات لإنجاح أعمال اللجنة، وحرصه على توفير كافة السبل اللازمة لاستقبال أصحاب المشروعات، وإتاحة المناخ المناسب أمام اللجنة لفحص ودراسة المشروعات المقدمة بمختلف فئاتها، وفقًا للمعايير والضوابط المحددة، بما يضمن اختيار المشروعات المستوفية للشروط والقابلة للتطبيق والتوسع.

وأوضحت نهى محمد، منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من المحافظة، أن أعمال اللجنة جرت في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتوفير كافة التيسيرات أمام المشاركين وأعضاء اللجنة، وتنظيم عملية استقبال أصحاب المشروعات وعرض مشروعاتهم، مع إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة أمام اللجنة خلال مراحل الفحص والتقييم، مشيرة إلى أن التقرير النهائي تضمن المشروعات التي تم اختيارها وتصعيدها من المحافظة للمشاركة في المراحل التالية من المبادرة.

وأضافت أن المحافظة حرصت خلال الدورة الرابعة على تشجيع المشاركة في مختلف فئات المبادرة، ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات التي تتوافق مع أهداف المبادرة، خاصة المشروعات التي تقدم حلولًا مبتكرة وقابلة للتنفيذ في المجالات البيئية والتنموية، بما يعزز فرص بني سويف في المنافسة على المستوى الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تقييم المشروعات بالمحافظة تضم ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة، حيث تولت اللجنة فحص ودراسة وتقييم المشروعات المتقدمة بمختلف فئاتها، وفقًا للمعايير والضوابط المنظمة للمبادرة، لاختيار المشروعات الأكثر استيفاءً للمعايير والقابلة للتطبيق، تمهيدًا لتصعيدها للمشاركة في المراحل التالية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.