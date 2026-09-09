قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحملة بدات بدري قوي.. شوبير يدافع عن عموتة ويحذر من رحيله
دار الإفتاء توضح كيفية التسوية بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة
تراجعت 5 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بالمزارع والأسواق
تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات التقديم وأماكن تحديث البيانات
خلف الزناتي: تكريم وزير التعليم لصالحة ونادر رد اعتبار لكل معلمي مصر
مصر ودول عربية ترحب بقرار الحكومة البريطانية بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية
ضربة جديدة للفراعنة.. تريزيجيه يغيب شهرا بعد إصابته بمزق في الخلفية
وفاة اللواء خالد السخاوي .. وصلاة الجنازة بمسجد المندرة بالإسكندرية
أنباء عن مقـ تل قيادات عسكرية حوثية في غارة استهدفت اجتماعهم غرب مدينة تعز اليمنية
الأونروا: وقف إطلاق النار في غزة هش.. وأكثر من 1200 شهيد منذ بدايته
استقالة علي جابر من منصبه في مجموعة MBC.. ويواصل تعاونه مستشارا
بعد تكريمه من وزير التعليم.. نادر علي لـ صدى البلد: التكريم حافز كبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يعتمد تقرير لجنة تقييم مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، التقرير النهائي لأعمال لجنة تقييم المشروعات المُشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، والذي تضمن نتائج أعمال اللجنة والمشروعات التي تم تصعيدها لتمثيل المحافظة في المرحلة التالية من المبادرة، وذلك بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، و كامل علي الغطاس، السكرتير العام للمحافظة، وذلك بعد استيفائها للمعايير والضوابط المحددة.

وأكد المحافظ أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل نموذجًا عمليًا لدعم الأفكار والمشروعات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توفير كل سبل الدعم والتيسيرات اللازمة أمام أصحاب المشروعات، بما يسهم في إتاحة الفرصة لأفضل المشروعات والأفكار المبتكرة للمنافسة والتمثيل المشرف للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية أن تعكس المشروعات المُصعّدة احتياجات المجتمع وأولوياته، وأن تجمع بين البعد البيئي والابتكار والتطبيق العملي والجدوى الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعم أصحاب المشروعات والأفكار المتميزة، والعمل على مساعدتهم في تطوير مشروعاتهم والاستفادة من الفرص التي توفرها المبادرة.

ومن جانبها، أعربت لجنة تقييم المشروعات عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ بني سويف، لما قدمه من دعم وتيسيرات لإنجاح أعمال اللجنة، وحرصه على توفير كافة السبل اللازمة لاستقبال أصحاب المشروعات، وإتاحة المناخ المناسب أمام اللجنة لفحص ودراسة المشروعات المقدمة بمختلف فئاتها، وفقًا للمعايير والضوابط المحددة، بما يضمن اختيار المشروعات المستوفية للشروط والقابلة للتطبيق والتوسع.

وأوضحت نهى محمد، منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من المحافظة، أن أعمال اللجنة جرت في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتوفير كافة التيسيرات أمام المشاركين وأعضاء اللجنة، وتنظيم عملية استقبال أصحاب المشروعات وعرض مشروعاتهم، مع إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة أمام اللجنة خلال مراحل الفحص والتقييم، مشيرة إلى أن التقرير النهائي تضمن المشروعات التي تم اختيارها وتصعيدها من المحافظة للمشاركة في المراحل التالية من المبادرة.

وأضافت أن المحافظة حرصت خلال الدورة الرابعة على تشجيع المشاركة في مختلف فئات المبادرة، ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات التي تتوافق مع أهداف المبادرة، خاصة المشروعات التي تقدم حلولًا مبتكرة وقابلة للتنفيذ في المجالات البيئية والتنموية، بما يعزز فرص بني سويف في المنافسة على المستوى الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تقييم المشروعات بالمحافظة تضم ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة، حيث تولت اللجنة فحص ودراسة وتقييم المشروعات المتقدمة بمختلف فئاتها، وفقًا للمعايير والضوابط المنظمة للمبادرة، لاختيار المشروعات الأكثر استيفاءً للمعايير والقابلة للتطبيق، تمهيدًا لتصعيدها للمشاركة في المراحل التالية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

ميدو

ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي

متى يتم تأخير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2026

سكن لكل المصريين 9

15 ألف وحدة.. شروط وطريقة حجز وحدات «سكن لكل المصريين 9» للإيجار من وزارة الإسكان

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

بالصور

بـ هوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة.. من غير فرن

فطيرة
فطيرة
فطيرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟.. اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

فيديو

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد