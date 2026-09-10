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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد ويعلن التحدي: هذا الموسم نريد النجاحات

مبابي
مبابي
إسلام مقلد

حسم الفرنسي كيليان مبابي المنافسة مبكرًا، بعدما توج بجائزة «ماهو فايف ستار» كأفضل لاعب في ريال مدريد عن شهر أغسطس، ليؤكد البداية القوية التي قدمها مع الفريق، ويوجه رسالة واضحة بشأن طموحاته في الموسم الجديد.

وجاء تتويج مبابي بالجائزة بعد الأداء اللافت الذي ظهر به خلال الأسابيع الأولى من الموسم، حيث تحول سريعًا إلى أحد أهم أسلحة ريال مدريد الهجومية، وساهم بشكل مباشر في الانطلاقة المثالية للفريق.

4 أهداف تقود ريال مدريد للصدارة

وشارك مبابي أساسيًا في جميع مباريات ريال مدريد الثلاث الأولى بالدوري الإسباني، ونجح خلالها في تسجيل 4 أهداف، ليكون أحد أبرز أسباب حصد الفريق العلامة الكاملة وتصدره جدول المسابقة مبكرًا.

وواصل النجم الفرنسي تقديم نفسه باعتباره المرشح الأبرز لقيادة هجوم الفريق الملكي، بعدما فرض حضوره التهديفي منذ بداية الموسم، في انتظار مواصلة التألق خلال المباريات المقبلة.

مبابي: ما حدث مجرد بداية

وعقب تسلمه الجائزة في المدينة الرياضية فالديبيباس، تحدث مبابي إلى كاميرا ريال مدريد الرسمية، مؤكدًا أن البداية الجيدة لا تمثل سوى خطوة أولى في موسم يتطلع خلاله إلى تحقيق إنجازات كبيرة.

وقال قائد منتخب فرنسا: «لقد بدأنا الموسم بداية موفقة، وآمل أن نواصل على هذا المنوال يوم السبت. أعتقد أن هناك الكثير من النجاحات التي يمكن تحقيقها هذا الموسم».

وأضاف: «أتطلع بشوق لمساعدة الفريق وإثبات قدرتنا على تحقيق إنجازات عظيمة هذا العام. أنا سعيد دائمًا باللعب هنا، أعلم أنه شرف كبير أن أرتدي هذا القميص».

إشادة بالصفقات الجديدة

وتطرق مبابي أيضًا إلى الأجواء داخل غرفة الملابس، خاصة بعد التغييرات التي شهدتها قائمة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية وانضمام عدد من اللاعبين الجدد إلى الفريق.

وقال: «من الجيد دائمًا رؤية وجوه جديدة. إنهم متحمسون لخدمة شعار النادي، ريال مدريد».

وأضاف: «لقد حرصنا على أن يتأقلم الجميع بسلاسة قدر الإمكان حتى نتمكن جميعًا من السير في الاتجاه نفسه».

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