إحصائية مثيرة.. ريال مدريد "مُرعب الحراس" في دوري أبطال أوروبا

استفاد ريال مدريد مجدداً من أخطاء حراس المرمى خلال مباراته ضد إنتر ميلان، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، على ملعبه "سانتياجو برنابيو".

وفاز ريال مدريد (2-1) وجاء هدفه الثاني نتيجة خطأ مباشر من حارس مرمى إنتر ميلان جوسيب مارتينيز.

إحصائية مثيرة

وفقاً لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن ريال مدريد هو أكثر فريق ارتكب حراس مرمى المنافسين أخطاءً مباشرة أمامه في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2007-2008.

ارتكب حراس المرمى 30 خطأ استفاد منها ريال مدريد بشكل مثاليّ ، وسجل 28 هدفاً.

أخطاء الحراس أمام الفريق الإسباني تعادل ضعف الأخطاء المرتكبة ضد صاحب المركز الثاني في هذه القائمة فريق أرسنال الإنجليزي، الذي ارتكب الحراس أمامه 15 خطأ.