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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

2977 طائرة مسيرة.. نيويورك تكرم ضحايا هجمات 11 سبتمبر بطريقة غريبة | شاهد

البرجين التوأمين
البرجين التوأمين
ناصر السيد

كرّمت مدينة نيويورك، ضحايا هجمات 11 سبتمبر؛ من خلال إعادة تشكيل هيئة "البرجين التوأمين" باستخدام 2977 طائرة مسيرة (درون) مضيئة.

وشكّل العرض- الذي أقيم فوق ميناء نيويورك ليلة الأربعاء- الخطوط الخارجية للبرجين، حيث خُصصت طائرة واحدة لكل شخص لقي حتفه في تلك الهجمات، بحسب ما أفادت به صحيفة “تليجراف” البريطانية.

أقيم العرض تحت عنوان "2977 ضوءاً فوق ميناء نيويورك" إحياءً لذكرى هجمات 11 سبتمبر، التي قام خلالها إرهابيون من تنظيم القاعدة بتوجيه طائرات للاصطدام بالبرجين التوأمين.

وأظهرت لقطات العرض الأضواء وهي تزين السماء فوق نهر "هدسون" في تشكيلات متحركة قبل أن تتخذ شكل الخطوط الخارجية للبرجين.

وقد تم إعداد هذا العمل التذكاري بالتعاون مع الناجين وأفراد عائلات الضحايا وفرق الاستجابة الأولى التي تعاملت مع أحداث 11 سبتمبر.

وشارك في تنظيم الحدث كل من بريندا بيركمان (من فرق الاستجابة الأولى في إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك)، وتيري سترادا (رئيسة منظمة "عائلات 11 سبتمبر المتحدة")، وأفراد من عائلتي توم سترادا وستيفن سيلر، اللذين لقيا حتفهما في الهجمات.

وجاء هذا العرض ليضاف إلى العمل الفني المستمر منذ سنوات والمعروف باسم "تكريم بالضوء" (Tribute in Light)، والذي يضم 88 كشافاً ضوئياً عمودياً مرتبة في عمودين لتمثيل البرجين.

كان عرض "تكريم بالضوء" قد بدأ كفعالية مؤقتة لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر عام 2002، لكنه تحول إلى حدث سنوي تنظمه "جمعية الفنون البلدية" في نيويورك.

يُذكر أن 19 إرهابياً قاموا باختطاف 4 طائرات ركاب عام 2001، ووجهوا اثنتين منها للاصطدام بالبرجين التوأمين، وثالثة نحو مبنى البنتاجون، بينما تحطمت الطائرة الرابعة في حقل بولاية بنسلفانيا بعد تمرد الركاب.

ومن المقرر أن يحضر زهران ممداني، بصفته أول عمدة مسلم للمدينة، مراسم التأبين التي ستقيمها المدينة يوم الجمعة.

وقد واجه العمدة، الذي ينتمي للتيار الاشتراكي، انتقادات من أقارب الضحايا وأعضاء في الحزب الجمهوري طالبوه بالابتعاد عن الحدث.

وتتمحور هذه الانتقادات حول قيام ممداني بتعيين رمزي قاسم مستشاراً قانونياً رئيسياً للمدينة؛ إذ سبق للمحامي قاسم أن تولى الدفاع عن عضو مدان في تنظيم القاعدة، كان صهره (زوج أخته) أحد منفذي هجمات 11 سبتمبر. 

2977 طائرة مسيرة نيويورك تكرم ضحايا هجمات 11 سبتمبر هجمات 11 سبتمبر 11 سبتمبر البرجين التوأمين

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