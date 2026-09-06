قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يتفقد وحدة القسطرة القلبية بمعهد القلب القومي
مدرب بورت الجيبوتي: نتيجة الذهاب أمام الزمالك لا تحسم التأهل.. ونؤمن بالمفاجأة
رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم بمنطقة السخنة الصناعية
وزير الخارجية يطلق "حوار القاهرة للاستجابة" للتعاون جنوب–جنوب في التعامل مع الأزمات
وزير الصحة: التوسع في الشبكة القومية للسكتة الدماغية إلى 206 وحدات ومراكز ورفع جاهزيتها
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: الإبداع والابتكار في العهد النبوي
منال عوض: تدريب 30 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال بمراكز حياة كريمة
من وأنت في بيتك.. خطوات وطريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا
خطة عاجلة لخفض تكلفة الإنتاج.. وزير الزراعة يضع روشتة إنقاذ وتطوير صناعة الدواجن
ممر ذهبي جديد.. هونج كونج تتجاوز دبي كأكبر بوابة لاستيراد الذهب الروسي بعد العقوبات الغربية
مدبولي يفتتح مصنعا للأسمدة والصناعات الكيماوية باقتصادية قناة السويس
الرئيس السيسي: الاستثمار في المعلمين والقيادات التربوية أساس تحسين جودة التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استعدادا لقمة "بريكس".. حكومة نيودلهي تعلن يوم 11 سبتمبر عطلة رسمية

استعدادا لقمة "بريكس".. حكومة نيودلهي تعلن يوم 11 سبتمبر عطلة رسمية
استعدادا لقمة "بريكس".. حكومة نيودلهي تعلن يوم 11 سبتمبر عطلة رسمية
أ ش أ

أعلنت حكومة نيودلهي يوم 11 سبتمبر الجاري عطلة رسمية لجميع المكاتب الحكومية والهيئات المستقلة ومؤسسات القطاع العام التابعة لها، وذلك في إطار الاستعدادات لقمة "بريكس" الثامنة عشرة المقرر أن تستضيفها العاصمة الهندية هذا الشهر.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن هذا القرار يأتي في وقت تكثف فيه نيودلهي استعداداتها الأمنية لهذا الحدث الدولي رفيع المستوى المقرر أن تبدأ أعماله في مركز "بهارات ماندابام" بالعاصمة الهندية يوم 12 سبتمبر الجاري ويستمر على مدى يومين.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 26 من رؤساء الدول والحكومات هذه القمة، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وقد أعلنت السلطات الهندية تكثيف الإجراءات الأمنية في محيط الفنادق التي من المتوقع أن يقيم فيها كبار الشخصيات والوفود الأجنبية، وتشمل الاستعدادات إجراء تدريبات وترتيبات لضمان تأمين تنقل كبار الشخصيات.

حكومة نيودلهي عطلة رسمية الهيئات المستقلة الاستعدادات لقمة بريكس العاصمة الهندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

بن شرقي

«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

احذر.. حذف التطبيقات من "جوجل بلاي" خدعة قد تسرق أموالك

احذر.. حذف التطبيقات من «جوجل بلاي» خدعة قد تسرق أموالك

موعد الإطلاق الرسمي لسلسلة Vivo X500

بسرعة فائقة ومعالج خارق| فيفو تشعل المنافسة بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

قرص التخزين المحمول "Muse"

بأقل من سمك العملة المعدنية.. إطلاق أنحف قرص تخزين في العالم

بالصور

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

قبل المدارس..طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد