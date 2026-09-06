استعدادا لقمة "بريكس".. حكومة نيودلهي تعلن يوم 11 سبتمبر عطلة رسمية

أعلنت حكومة نيودلهي يوم 11 سبتمبر الجاري عطلة رسمية لجميع المكاتب الحكومية والهيئات المستقلة ومؤسسات القطاع العام التابعة لها، وذلك في إطار الاستعدادات لقمة "بريكس" الثامنة عشرة المقرر أن تستضيفها العاصمة الهندية هذا الشهر.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن هذا القرار يأتي في وقت تكثف فيه نيودلهي استعداداتها الأمنية لهذا الحدث الدولي رفيع المستوى المقرر أن تبدأ أعماله في مركز "بهارات ماندابام" بالعاصمة الهندية يوم 12 سبتمبر الجاري ويستمر على مدى يومين.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 26 من رؤساء الدول والحكومات هذه القمة، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وقد أعلنت السلطات الهندية تكثيف الإجراءات الأمنية في محيط الفنادق التي من المتوقع أن يقيم فيها كبار الشخصيات والوفود الأجنبية، وتشمل الاستعدادات إجراء تدريبات وترتيبات لضمان تأمين تنقل كبار الشخصيات.