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وزير خارجية الاحتلال ينتقد كالاس بعد مقارنتها المستوطنات بشبه جزيرة القرم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية الاحتلال ينتقد كالاس بعد مقارنتها المستوطنات بشبه جزيرة القرم

جدعون ساعر و كايا كالاس
جدعون ساعر و كايا كالاس
فرناس حفظي

انتقد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر بشدة تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس؛ بعد أن قارنت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وكانت “كالاس” قد قالت في مقابلة مع صحيفة «آيريش تايمز»، إن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالطريقة نفسها التي تعامل بها مع شبه جزيرة القرم عقب ضمها من جانب روسيا، مشيرة إلى أن فرض حظر تجاري على «الأراضي المحتلة» يمكن أن يمثل خطوة مبدئية من جانب الاتحاد الأوروبي.

ورد ساعر على تصريحات كالاس- عبر منشور له-، معتبرًا أن المقارنة «لا أساس لها من الصحة، سواء من الناحية الواقعية أو القانونية»، ووصفها بأنها «غير مقبولة بتاتًا».

وأضاف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أن الضفة الغربية «لم تكن يومًا جزءًا من دولة فلسطينية»، مشيرًا إلى أن «دولة فلسطينية لم تكن موجودة أصلًا»، بحسب تعبيره.

وتأتي تصريحات كالاس في ظل تصاعد النقاش داخل الاتحاد الأوروبي بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والإجراءات التي يمكن اتخاذها للضغط على إسرائيل على خلفية سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مسؤولة السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس المستوطنات الإسرائيلية

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