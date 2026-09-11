أخبار التوك شو| مصطفى بكري: لا خيار أمام العرب إلا وقف الزحف الحوثي.. وزير الخارجية: إسرائيل ترفض المضي قدمًا في خطة السلام.. ولن نسمح بتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري: لا خيار أمام العرب إلا وقف الزحف الحوثي.. وسقوط باب المندب يهدد التجارة والطاقة العالمية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن اتساع نطاق الضربات الموجهة من إيران إلى دول الخليج، وامتداد تداعيات الحرب إلى عدد من الدول العربية؛ يمثل تطورًا بالغ الخطورة، محذرًا من أن اتساع رقعة المواجهات؛ يعني فتح المزيد من الجبهات.

وزير الخارجية: إسرائيل ترفض المضي قدمًا في خطة السلام.. ولن نسمح بتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن الطرف الإسرائيلي يرفض المضي قدمًا في تنفيذ خطة السلام، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الموقف من شأنه زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية في قطاع غزة.

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

يستعد الإعلامي أحمد موسى للعودة إلى الشاشة من جديد، السبت المقبل، لتقديم برنامجه على قناة «صدى البلد»، وذلك بعد فترة من الغياب عن الظهور الإعلامي بسبب تعرضه لوعكة صحية استدعت حصوله على إجازة.

أنقذت مدرستها من راتبها الشخصي.. صالحة أبو الفضل تكشف كواليس تكريم وزير التعليم

أعربت صالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بالقليوبية، عن سعادتها البالغة بتكريم وزير التربية والتعليم، وذلك عقب انتشالها لمدرستها من أزمة انقطاع الخدمات بالإنفاق من مالها الخاص لربط المرافق الأساسية، ضماناً لاستمرار العملية التعليمية ورعاية الطلاب، موضحة أن لقائها مع وزير التعليم اتسم بالأريحية وغياب الرسميات، حيث دار حوار ممتد تناول مختلف قضايا التربية والتعليم والتحديات التي تواجه المدارس على أرض الواقع.

الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس اليوم.. تحسن ملحوظ خلال هذه الساعات

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ بهيئة الأرصاد بمركز التوقعات والإنذار المبكر، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر على محافظات جنوب البلاد، لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

مصر للطيران: نطمح لزيادة حجم أسطول الشركة ليصل إلى 200 طائرة بحلول 2035

أكد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تعرض الشعار القديم لشركة مصر للطيران على إحدى الطائرات الخاصة بها داخل معرض العلمين للطيران والفضاء .

راح مع الجراح.. ياسمين عز تعلق على أزمة لاعب الزمالك بيزيرا

علقت الإعلامية ياسمين عز، على مستجدات الأحداث داخل نادي الزمالك والأزمات الأخيرة التي لاحقت الفريق، خاصة فيما يخص اللاعب خوان بيزيرا.

العربية للتصنيع: البنية التحتية للمصانع تتمتع بمرونة كبيرة وقابلية للتكيف مع أنواع أخرى من المحركات

قال اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن البنية التحتية للمصانع تتمتع بمرونة كبيرة وقابلية للتكيف مع أنواع أخرى من المحركات بما يسمح باستيعاب التطورات الجديدة في الطائرات والمحركات.

جمال الدرة: فقدت 80 شهيدا من عائلتي.. وابني محمود تعرض لبتر قدمه

كشف جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، عن تفاصيل الفقد الفادح والاستهداف المباشر الذي تعرضت له أسرته وأبناء عمومته خلال العدوان الجاري على قطاع غزة.



رئيس تعاونيات البناء والإسكان: نطرح وحدات للمواطنين بالقرعة العلنية.. ومشروعات جديدة في العريش و15 مايو

قال اللواء أركان حرب مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، الأمين العام لمجلس وزراء تعاونيات الأفارقة، ورئيس المنظمة الإفريقية للإسكان التعاوني، إن الهيئة تعمل من خلال محورين أساسيين في توفير الوحدات السكنية، الأول تخصيص الأراضي المرفقة والمصممة للجمعيات، والتي تتولى تنفيذ التجمعات السكنية عليها، والثاني تنفيذ الهيئة لعمارات وأبراج سكنية وطرح وحداتها للمواطنين بنظام القرعة العلنية.



