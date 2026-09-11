قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
100 طائرة و7 شركات طيران.. «إيرباص» تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل أسطولها في سماء مصر
الأوقاف: «الإبداع والابتكار في العهد النبوي» موضوع خطبة الجمعة اليوم
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
إضافة قوية.. كونيا سبور يغازل إمام عاشور: لاعب ممتاز وسنحاول ضمه
خسائر المزارعين والحرارة والسوسة.. مثلث يهدد أسعار الطماطم
الطقس اليوم .. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتحذيرات من ارتفاع الأمواج
حريق داخل مستشفى الشاملة بأسيوط ونقل أطفال الحضانات إلى 3 مستشفيات
خطوة جديدة لحسم ملف المدير الرياضي للزمالك.. حسام الزناتي يجتمع مع جون إدوارد
بوساطة عمانية.. وزراء خارجية دول الخليج يجتمعون بنظيرهم الإيراني
ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين
أيهما أفضل.. قراءة سورة الكهف قبل صلاة الجمعة أم بعدها؟ الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن عن بدء محادثات مع إيران بشأن مضيق هرمز

كوريا الجنوبية وإيران
كوريا الجنوبية وإيران
محمود نوفل

أجرى وزير ​الخارجية الكوري الجنوبي ⁠تشو ​هيون ​اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة ​مع ​نظيره الإيراني عباس ‌عراقجي ⁠ناقشا خلالها الوضع في الشرق ​الأوسط، ​بما ⁠في ذلك ​حرية ​الملاحة ⁠عبر مضيق هرمز.

ذكرت وزارة ‌الخارجية في سول ​في بيان لها ؛ أنها فتحت قناة للحوار مع إيران بشأن مضيق هرمز .

وفي وقت لاحق ؛ أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أنه بحث مع فرنسا سبل "المساهمة في أمن مضيق هرمز" دون اللجوء إلى نشر قوات، مؤكداً في الوقت نفسه أن مراجعة دور سيول في الممر المائي لا ترتبط بالمفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة حول الاستثمار، فيما أبدت إيران اهتماماً وطلبت توضيحات بشأن التقارير المتداولة.

نقاشات مع فرنسا واتصالات مع إيران
قال المكتب الرئاسي إن سيول ناقشت مع باريس خيارات دعم أمن الملاحة في مضيق هرمز في إطار تعاون غير عسكري.

وأضاف أن إيران أبدت اهتماماً بالموضوع وطلبت توضيحات بشأن ما نشرته وسائل الإعلام حول الدور المحتمل لكوريا الجنوبية في المضيق.

وشدد على أن "مراجعة دور سول في مضيق هرمز ليست مرتبطة بمحادثات الاستثمار مع أمريكا".

قرار مصيري يلوح في الأفق
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية في تقرير نشرته الثلاثاء أن سيول تواجه "قراراً مصيرياً" بشأن إمكانية إرسال أصول عسكرية للمشاركة في تأمين مضيق هرمز.

وأضافت قبل إعلان سول موقفها الأربعاء: "تواجه كوريا الجنوبية قراراً بالغ الأهمية بشأن ما إذا كانت سترسل أصولاً عسكرية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز الحيوي، وهو قرار قد يؤثر على التحالف بين سيول وواشنطن والعلاقات مع إيران ويؤج المزيد من النقاش العام حول هذه القضية الحساسة في الداخل".

ضغوط أمريكية وتحذيرات إيرانية
وتدرس إدارة الرئيس لي جاي ميونج الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق، في ظل ضغوط متزايدة تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سيول.

في المقابل، حذرت طهران من "عواقب وخيمة" لأي مشاركة كورية جنوبية في عمليات تقودها واشنطن في الممر المائي، في موقف يعكس حرص الحكومة الكورية على تجنب إثارة غضب إيران.

وكانت سول قد أرسلت في وقت سابق فريق تحقيق ميداني إلى الإمارات لتقييم الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، في مؤشر على جدية دراسة خيار النشر العسكري في المنطقة.

كوريا الجنوبية إيران مضيق هرمز عباس عراقجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

نزل 360 جنيهًا في أيام.. سعر الجنيه الذهب الآن

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

محمود عبد المغني وطارق الشناوي

القصة الكاملة لأزمة محمود عبدالمغني.. من سخرية طارق الشناوي إلى الاعتذار ودعم نجوم الفن

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

الـ30 ألف جنيه دي "حالات خاصة".. المهندسين ترد على مدبولي: رواتبنا بين 9 آلاف في الحكومة و11 ألفا بالقطاع الخاص

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

التعليم العالي

«القاهرة 2026».. 150 طالب من الوافدين يحضرون بزي «ادرس في مصر»

التعليم العالي

وزير التعليم العالي: «القاهرة 2026» تجربة متكاملة تجمع الرياضة والفنون والتعليم

آباء الكنيسة الأرثوذكسية

في المقر البابوي بسان فرانسيسكو.. كهنة الأرشيديوسس يناقشون «كاهن حسب قلب الله»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد