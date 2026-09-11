كوريا الجنوبية تعلن عن بدء محادثات مع إيران بشأن مضيق هرمز

أجرى وزير ​الخارجية الكوري الجنوبي ⁠تشو ​هيون ​اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة ​مع ​نظيره الإيراني عباس ‌عراقجي ⁠ناقشا خلالها الوضع في الشرق ​الأوسط، ​بما ⁠في ذلك ​حرية ​الملاحة ⁠عبر مضيق هرمز.

ذكرت وزارة ‌الخارجية في سول ​في بيان لها ؛ أنها فتحت قناة للحوار مع إيران بشأن مضيق هرمز .

وفي وقت لاحق ؛ أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أنه بحث مع فرنسا سبل "المساهمة في أمن مضيق هرمز" دون اللجوء إلى نشر قوات، مؤكداً في الوقت نفسه أن مراجعة دور سيول في الممر المائي لا ترتبط بالمفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة حول الاستثمار، فيما أبدت إيران اهتماماً وطلبت توضيحات بشأن التقارير المتداولة.

نقاشات مع فرنسا واتصالات مع إيران

قال المكتب الرئاسي إن سيول ناقشت مع باريس خيارات دعم أمن الملاحة في مضيق هرمز في إطار تعاون غير عسكري.

وأضاف أن إيران أبدت اهتماماً بالموضوع وطلبت توضيحات بشأن ما نشرته وسائل الإعلام حول الدور المحتمل لكوريا الجنوبية في المضيق.

وشدد على أن "مراجعة دور سول في مضيق هرمز ليست مرتبطة بمحادثات الاستثمار مع أمريكا".

قرار مصيري يلوح في الأفق

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية في تقرير نشرته الثلاثاء أن سيول تواجه "قراراً مصيرياً" بشأن إمكانية إرسال أصول عسكرية للمشاركة في تأمين مضيق هرمز.

وأضافت قبل إعلان سول موقفها الأربعاء: "تواجه كوريا الجنوبية قراراً بالغ الأهمية بشأن ما إذا كانت سترسل أصولاً عسكرية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز الحيوي، وهو قرار قد يؤثر على التحالف بين سيول وواشنطن والعلاقات مع إيران ويؤج المزيد من النقاش العام حول هذه القضية الحساسة في الداخل".

ضغوط أمريكية وتحذيرات إيرانية

وتدرس إدارة الرئيس لي جاي ميونج الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق، في ظل ضغوط متزايدة تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سيول.

في المقابل، حذرت طهران من "عواقب وخيمة" لأي مشاركة كورية جنوبية في عمليات تقودها واشنطن في الممر المائي، في موقف يعكس حرص الحكومة الكورية على تجنب إثارة غضب إيران.

وكانت سول قد أرسلت في وقت سابق فريق تحقيق ميداني إلى الإمارات لتقييم الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، في مؤشر على جدية دراسة خيار النشر العسكري في المنطقة.