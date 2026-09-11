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خطوة جديدة لحسم ملف المدير الرياضي للزمالك.. حسام الزناتي يجتمع مع جون إدوارد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطوة جديدة لحسم ملف المدير الرياضي للزمالك.. حسام الزناتي يجتمع مع جون إدوارد

جون ادوارد
جون ادوارد
سارة عبد الله

عقد حسام الزناتي، المرشح لتولي منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك، جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي السابق للفريق، خلال الساعات الماضية، من أجل الاستماع إلى رؤيته ومعرفة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالفريق قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن توليه المنصب.

وشهدت الجلسة مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بفريق الكرة، إلى جانب التعرف على طبيعة العمل داخل النادي واحتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استعداد الزناتي لحسم موقفه النهائي من قبول المهمة.

وحرص حسام الزناتي على الاستفادة من خبرات جون إدوارد، خاصة أنه سبق له تولي منصب المدير الرياضي للزمالك، ومعرفته بتفاصيل الفريق والملفات الخاصة به.

ومن المنتظر أن يحسم الزناتي موقفه النهائي خلال الفترة المقبلة، سواء بالموافقة على تولي منصب المدير الرياضي للزمالك أو الاعتذار عن المهمة، بعد دراسة جميع التفاصيل والاستماع إلى رؤية الإدارة واحتياجات الفريق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الزمالك إلى حسم ملف المدير الرياضي، ضمن خطتها لإعادة تنظيم العمل الإداري والفني داخل قطاع كرة القدم، ووضع آلية واضحة لإدارة ملفات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

جون إدوارد حسام الزناتي الزمالك

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