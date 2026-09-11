هاني زادة: أرفض امتلاك المستثمرين 60% من شركة الكرة

أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، رفضه أن تكون حصة المستثمرين هي النسبة الأكبر، محذرًا من أن ذلك قد يمنح المستثمرين سيطرة واسعة على مستقبل النادي.

وقال هاني زادة، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي أمير هشام، المذاع على قناة Modern MTI الفضائية: «الكابتن فاروق جعفر وتامر عبدالحميد كانا ضد فكرة إقامة شركة الكرة بالشكل الذي تم عرضه، وهناك بعض الشخصيات الزمالكاوية اجتمعت من أجل وقف تنفيذ الفكرة بالصورة التي طُرحت، والتي تمنح المستثمرين 60% مقابل 40% للنادي».

وأوضح: «هم لا يعارضون فكرة شركة الكرة من حيث المبدأ، ولكن يجب أن تكون بالشكل الذي يحفظ حقوق نادي الزمالك. إذا سيطر المستثمرون على النادي وأصبحت لهم النسبة الأكبر، فمن حقهم التصرف والبيع دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، ولا أحد يضمن المستقبل».

وتابع: «أرفض أن تكون شركة الكرة مملوكة للمستثمر بنسبة 60%، ويجب أن تكون الأغلبية لمجلس إدارة نادي الزمالك».

وكشف هاني زادة أن اجتماعًا عقده عدد من رموز كرة القدم في الزمالك لمناقشة الأمر، بحضور فاروق جعفر وحلمي طولان وتامر عبدالحميد، بينما لم يحضر أحمد حسام ميدو الاجتماع، لكنه أكد لاحقًا تبنيه الرأي نفسه خلال اجتماع داخل النادي.

وأضاف: «يجب أن يكون نادي الزمالك هو صاحب النصيب الأكبر في شركة الكرة، وعندما كنت موجودًا في مجالس الزمالك السابقة كنا نستعين بأصحاب التخصص للحصول على آرائهم، ولذلك كان نجوم الكرة رافضين تأسيس شركة الكرة بهذا الشكل».