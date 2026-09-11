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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني زادة: الزمالك كسب الدوري بإرادة الله

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن «المجلس الحالي يستحق 5 من 10»، مشيرًا إلى أن تتويج الزمالك ببطولة الدوري جاء نتيجة عدة عوامل، على رأسها إرادة الله، إلى جانب الدعم الجماهيري الكبير للفريق.

وقال هاني زادة، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي أمير هشام، المذاع على قناة Modern MTI الفضائية: «كسبنا الدوري بسبب إرادة الله سبحانه وتعالى، ودعم جماهير نادي الزمالك التي كانت الأكثر حضورًا في المباريات، إلى جانب دعم اللاعبين بشكل قوي».

وتابع: «رغم خسارة نهائي الكونفدرالية، قامت الجماهير بتحية اللاعبين، وبعدها بأسبوع ساندت الفريق حتى التتويج بلقب الدوري».

وأشار إلى أن عدم توفيق الأهلي وبيراميدز كان أيضًا من العوامل التي ساهمت في حسم الزمالك للقب.

الزمالك ببطولة الدوري هاني زادة وبيراميدز الأهلي

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