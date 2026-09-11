فكري صالح يطالب بضم مهدي سليمان لمنتخب مصر: حارس الزمالك يستحق الفرصة

أشاد فكري صالح، مدرب حراس الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالمستوى الذي يقدمه مهدي سليمان مع الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات كبيرة تساعده على الظهور بصورة مميزة.

وقال فكري صالح، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع كابتن محمد أبوالعلا، إن مهدي سليمان يقدم أداءً مميزًا مع الزمالك، مشيرًا إلى أنه يمتلك خبرات كبيرة للغاية، وكأنه يحمل حقيبة خلف ظهره مليئة بالتجارب والخبرات التي اكتسبها طوال مسيرته.

وأوضح أن مهدي سليمان قد لا يكون من الحراس الأكثر حظًا، لكنه يمتلك العديد من المميزات الفنية، وعلى رأسها التمركز الجيد وسرعة رد الفعل، وهو ما يساعده على التعامل مع المواقف الصعبة خلال المباريات.

وأكد فكري صالح أن الزمالك يمتلك قاعدة مميزة من حراس المرمى، بجانب مجموعة من الحراس الشباب، مشددًا على أن وجود هذا العدد من العناصر المميزة يخلق منافسة قوية تصب في النهاية لصالح الفريق.

وأضاف أن الحارس المميز أصبح «عملة نادرة»، مثل رأس الحربة المميز، مشيرًا إلى أن امتلاك حارس قادر على صناعة الفارق يمثل عنصرًا مهمًا لأي فريق يسعى للمنافسة على البطولات.

وشدد مدرب حراس الزمالك ومنتخب مصر السابق على أن التنافس بين حراس المرمى داخل الزمالك يصب في مصلحة الفريق، لكنه يرى أن عملية التدوير بين حراس المرمى يجب أن تكون في أضيق الحدود، من أجل الحفاظ على الاستقرار ومنح الحارس الأساسي الثقة المطلوبة.

واختتم فكري صالح تصريحاته بالتأكيد أن مهدي سليمان يستحق الانضمام إلى منتخب مصر، في ظل المستوى الذي يقدمه والخبرات الكبيرة التي يمتلكها.