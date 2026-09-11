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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاروق جعفر: مشكلة الأهلي في المدرب الأجنبي.. واختيارات اللاعبين لا تناسب طموح النادي

فاروق جعفر
فاروق جعفر
يمنى عبد الظاهر

انتقد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، طريقة إدارة الحسين عموتة المدير الفني للأهلي، مؤكدًا أن الفريق يعاني من عدة أزمات فنية خلال الفترة الحالية.

وقال فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "اللاعب المصري وأنت بتبدله لازم تكون حنين معاه وقت التبديل، لأنه مش بيكون راضي سواء كان جيد أو غير جيد".

وأضاف: "أمس الحسين عموتة عمل حاجة غريبة في لقاء الأهلي والمقاولون، لما غير بن شرقي، وده تبديل غريب لأنه كان الأفضل في الأهلي وتم استبداله".

وعن واقعة علي محمود، قال فاروق جعفر: "في موقف علي محمود لازم إدارة الأهلي يكون ليها رد فعل في الموقف اللي حصل".

وتابع: "أرى أن من مشاكل الكرة في مصر كلها جاية من المدرب الأجنبي، وإحنا نجحنا بمدرب مصري وروحنا دور الـ16 في كأس العالم بالمدرب الوطني".

وانتقل فاروق جعفر للحديث عن الفارق بين تجربة زيزو مع الزمالك ووضع لاعبي الأهلي، قائلًا: "زيزو في نادي الزمالك كان في 10 لاعيبة بتخدم عليه، ولذلك كان ظاهر بشكل جيد، عكس الأهلي كله نجوم، ولكن مشكلة لاعيبة الكرة مع بعض هي الغيرة، لأن كل واحد عاوز يكون أحسن واحد".

وأوضح: "الأهلي عنده لاعيبة كويسة، لكن مش عنده أداء قوي، والتشكيل لازم يكون فيه عناصر مهمة، واللاعب اللي يهاجم يقدر يدافع، واللي يستلم يقدر يسلم، واللي يصنع يقدر يسجل، والأهلي يفتقد لكل هذه العناصر".

وأشار إلى أن اختيارات التشكيل تمثل أزمة للفريق، قائلًا: "أرى أن اختيار التشكيل دائمًا يكون غير مناسب، أمام المقاولون لما نزل إمام عاشور شكل الأهلي اتغير، ونفس الأمر حدث مع محمد مجدي أفشة في اللقاء قبل الماضي، فور استبداله تحسن الأداء في فريق الأهلي".

واختتم فاروق جعفر تصريحاته قائلًا: "اختيار اللاعبين اللي الأهلي بيختارهم ويتعاقد معهم لا يناسب طموحات النادي الأهلي، والأهلي يحتاج بديل لمحمد هاني، وأحمد عيد بعيد عن الصورة، والظهير الأيسر في الأهلي مشكلة كبيرة".

فاروق جعفر نجم الزمالك الزمالك إدارة الحسين عموتة للأهلي

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