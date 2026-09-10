معتمد جمال يحذر لاعبي الزمالك من الاستهتار أمام بطل جيبوتي بدوري أبطال إفريقيا

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباريات الدوري مؤقتًا والتركيز في لقاء بطل جيبوتي من أجل تحقيق الفوز وتأكيد التأهل للدور التمهيدي الثاني للبطولة.

وحذر معتمد جمال لاعبي الفريق من الاستهتار بالمنافس، وشدد على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات استعدادًا للقاء المقبل.

الأمور الفنية

و تحدث معتمد جمال مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في المران، ومنح المدير الفني تعليمات خاصة للاعبين، تتعلق بأدوار كل لاعب منهم في الملعب.

موعد المباراة

ويستضيف الزمالك نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي في الثامنة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة، انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.