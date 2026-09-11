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الجمعة الساعة كام؟.. مواقيت الصلاة اليوم 11 سبتمبر 2026 في القاهرة والمحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الجمعة الساعة كام؟.. مواقيت الصلاة اليوم 11 سبتمبر 2026 في القاهرة والمحافظات

واقيت الصلاة اليوم 11 سبتمبر 2026
واقيت الصلاة اليوم 11 سبتمبر 2026
خالد يوسف

يبحث المسلمون في القاهرة والمحافظات عن مواقيت الصلاة، حرصًا منهم على أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث أعلنتِ الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، في القاهرة وعدد من المحافظات، والتي تشمل صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5:09 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 12:52 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:23 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 7:06 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 8:24 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:12 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 12:57 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:29 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 7:11 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 8:31 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

صلاة الفجر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 5:07 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 12:51 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 4:23 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 7:06 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 8:25 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 5:13 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 12:52 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 4:22 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 7:05 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 8:21 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

صلاة الفجر اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 5:12 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 12:50 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 4:19 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 7:02 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 8:18 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

صلاة الفجر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 5:08 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 12:46 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:15 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 6:58 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 8:13 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 5:10 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 12:45 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:12 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 6:56 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 8:10 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجر اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 5:00 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 12:39 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 4:10 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 6:53 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 8:09 مساءً.

الجمعة الساعة كام مواقيت الصلاة أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة الهيئة العامة للمساحة مراعاة فروق التوقيت

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