ترامب يحذر من الديمقراطيين: إذا حصلوا على السلطة سيدمرون كل إنجازاتنا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تداعيات عودة الديمقراطيين إلى السلطة، مؤكدًا أن سيطرتهم على الحكم ستؤدي إلى تدمير ما وصفه بـ"الإنجازات" التي حققتها إدارته.

وقال ترامب، خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره، إن الديمقراطيين في حال حصولهم على السلطة "سيدمرون كل الإنجازات التي حققناها"، داعيًا الناخبين إلى دعم مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وتأتي تصريحات ترامب في إطار حملته لحشد الناخبين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، والتي يسعى خلالها الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

ويكثف ترامب تحركاته وخطابه الانتخابي لحث أنصاره على المشاركة في الانتخابات، محذرًا من أن فقدان الأغلبية الجمهورية قد يعرقل أجندة إدارته وسياساتها خلال المرحلة المقبلة.