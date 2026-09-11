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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11-9-2026 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11-9-2026 والقنوات الناقلة

إشبيلية
إشبيلية
رباب الهواري

تقام اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026، مجموعة من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ضمن منافسات عدد من البطولات المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لمجموعة من المواجهات القوية.

وتشهد مباريات اليوم انطلاق منافسات الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب مواجهات مرتقبة في الدوريات الإسباني والتركي والسعودي والإيطالي والفرنسي والألماني.

مباريات دوري أبطال إفريقيا

تتواصل منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بإقامة مباراتين اليوم، حيث يلتقي سوبيماب مع إينوجو رينجرز في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما يواجه الجيش الرواندي فريق نسور الكونجو عند الساعة السابعة مساءً.

وتسعى الفرق الأربعة لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشوارها، من أجل الاقتراب خطوة من التأهل إلى الأدوار المقبلة في البطولة القارية.

مباريات الدوري الإسباني

وفي الدوري الإسباني، يستضيف إشبيلية نظيره فالنسيا في مواجهة قوية تجمع الفريقين عند الساعة العاشرة مساءً، حيث يبحث كل فريق عن حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفه في جدول المسابقة.

مباريات الدوري التركي الممتاز

وتتجه الأنظار في الدوري التركي إلى مواجهة بشكتاش أمام إيرزوروم سبور، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة الثامنة مساءً، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

مباريات الدوري السعودي

ويشهد الدوري السعودي للمحترفين إقامة ثلاث مباريات مهمة، حيث يلتقي القادسية مع الاتفاق في السادسة و25 دقيقة مساءً، بينما يواجه الفيصلي نظيره الاتحاد في السادسة و45 دقيقة.

وتختتم مواجهات اليوم في الدوري السعودي بلقاء الأهلي أمام الحزم، والذي ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، في واحدة من أبرز مباريات اليوم.

مباريات الدوري الإيطالي

وفي الدوري الإيطالي، يستضيف فينيسيا فريق فيورنتينا في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً، وسط رغبة من الفريقين في تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة.

مباريات الدوري الفرنسي

ويخوض رين مواجهة قوية أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً، في لقاء مرتقب بين الفريقين.

مباريات الدوري الألماني

وفي الدوري الألماني، يلتقي أونيون برلين مع شالكه 04 عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، في مواجهة يسعى خلالها الطرفان لتحقيق بداية قوية وحصد النقاط كاملة.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام كبير من جماهير كرة القدم، خاصة مع تنوع المنافسات بين البطولات القارية والدوريات الأوروبية والعربية.

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