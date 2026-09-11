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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيومي فؤاد: لو الدنيا هديت عليا بعمل مسلسل.. مش عاوزين تتفرجوا غيروا القناة

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
سعيد فراج

تحدث الفنان بيومي فؤاد، في لقاء مع كاميرا صدى البلد، عن افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، التي حرص على التواجد فيها. 

وأعرب بيومي فؤاد، عن إعجابه بمهرجان الغردقة لسينما الشباب، قائلا: «أنا بعشق الغردقة والبحر الأحمر عامة وأنا بقول السينما ما تنفعش من غير الشباب بجد». 

وحول سر تغيبه عن المشاركة في الماراثون الدرامي الرمضاني، قال بيومي فؤاد: «أنا بقالي 3 سنين أول سنة عملت الكبير أوي فقط وكان لازم أعمله والسنة اللي بعدها عملت قهوة المحطة بس.. أنا وجهة نظري بس إن الناس اللي كانت زعلانة من بيومي فؤاد فأنا بعمل سينما فانت مش هتتعب نفسك وتروح فيلم لواحد انت زعلان منه أو أنت قرفان منه أو أنت مش طايقه.. والدنيا لو هديت عليا شوية بعمل مسلسل مش عاوزين تتفرجوا غيروا القناة». 

أعمال بيومي فؤاد

تعاقد بيومي فؤاد ومحمد ثروت على بطولة فيلم «ورا الكنبة»، الذي يجمعهما مجددًا بعد آخر تعاون سينمائي بينهما قبل 3 سنوات، في تجربة جديدة تنتمي إلى أجواء الكوميديا والمغامرة والتشويق.

ويجسد بيومي فؤاد ومحمد ثروت خلال أحداث الفيلم شخصيتي شقيقين تجمعهما علاقة متوترة، قبل أن تقودهما الظروف إلى خوض رحلة مشتركة، يواجهان خلالها العديد من المواقف والمفارقات، في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما العائلية والتشويق.

فيلم «ورا الكنبة» من تأليف محمد علوش، وإخراج مايكل بيوح.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم خلال أسابيع، بينما تواصل الشركة المنتجة حاليًا إبرام تعاقدات باقي أبطال العمل، تمهيدًا للإعلان عن الأسماء المشاركة خلال الفترة المقبلة. 

بيومي فؤاد أعمال بيومي فؤاد الفنان بيومي فؤاد الغردقة مهرجان الغردقة

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