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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لجين عمران تكشف أسرارًا من حياتها الخاصة.. تفاصيل زيجاتها وسبب إبعاد أبنائها عن الأضواء

الإعلامية السعودية لجين عمران
الإعلامية السعودية لجين عمران
أوركيد سامي

تحدثت الإعلامية السعودية لجين عمران عن عدد من الجوانب الخاصة في حياتها الشخصية والمهنية، كاشفة تفاصيل جديدة حول تجربتها في برنامج «دبي بلينج»، وسبب حرصها على إبقاء أبنائها بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب حديثها عن زواجها الحالي وتجاربها الزوجية السابقة، وموقفها من فكرة الحب والزواج والاستقلالية داخل العلاقة.

وخلال حديثها، أوضحت لجين عمران أن الصورة التي ظهرت للمشاهدين في برنامج «دبي بلينج» لم تكن في جميع تفاصيلها انعكاسًا دقيقًا لما حدث في الواقع، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الأحداث خضعت للمعالجة أو التغيير عند تقديمها على الشاشة.

وقالت إن نحو 60% مما شاهده الجمهور ضمن أحداث البرنامج لم يكن مطابقًا بصورة كاملة للواقع، مؤكدة في الوقت نفسه أن حضورها الشخصي وتجربتها أمام الكاميرات كانا حقيقيين، وأنها لم تدخل البرنامج بهدف تجسيد شخصية مختلفة أو أداء دور محدد.

وأكدت لجين أنها لم تكن تتعامل مع مشاركتها على أساس التمثيل، موضحة أن بعض المشاركين قد يبدأون بتقديم شخصية معينة أمام الكاميرا، ثم تتحول هذه الشخصية مع الوقت إلى جزء من صورتهم الحقيقية أمام الجمهور.

وقالت في هذا السياق: «في ناس مثلوا الدور وصار حقيقتهم، أنا لم أكن أمثل»، في إشارة إلى تمسكها بكون حضورها في البرنامج نابعًا من شخصيتها الحقيقية وليس من شخصية مصطنعة بهدف جذب المشاهدين.

لجين عمران تكشف سبب إبعاد أبنائها عن الأضواء

وتطرقت الإعلامية السعودية إلى قرارها المتعلق بإبعاد ابنيها عن مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، مؤكدة أن هذا القرار لم يكن نابعًا من رغبتها في فرض الخصوصية عليهما فحسب، وإنما يرتبط أيضًا باحترامها لرغبة والدهما، وحرصها على أن يكون لكل واحد منهما الحق في تحديد الوقت والطريقة التي يريد الظهور بها أمام الجمهور.

وكشفت لجين أن ابنها، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، كان من المفترض أن يشاركها في الموسم الثاني من «دبي بلينج»، لافتة إلى أنه كان متحمسًا لخوض التجربة والظهور معها أمام الكاميرات.

إلا أنها قررت في النهاية عدم السماح له بالمشاركة، مؤكدة أن قرارها جاء من منطلق أمومتها وحرصها على مستقبله وخصوصيته.

وأوضحت أنها تفضل أن يتعرف الجمهور إلى ابنها من خلال نجاحاته وإنجازاته في حياته المهنية، وليس باعتباره نجل الإعلامية لجين عمران، مشددة على أن الظهور الإعلامي المبكر قد يجعل شهرة الشخص مرتبطة بعائلته بدلًا من مسيرته الخاصة.

وقالت: «واجب كأم إني أحميه»، مؤكدة أن رغبتها الأساسية تتمثل في منحه المساحة الكافية لبناء اسمه وشخصيته بعيدًا عن شهرة والدته.

ابنتها اختارت الظهور أمام الجمهور

وفي المقابل، كشفت لجين عمران أن ابنتها اتخذت موقفًا مختلفًا تمامًا، بعدما أعربت خلال العام الماضي عن رغبتها في الخروج من دائرة الخصوصية والظهور أمام الجمهور.

وأوضحت أن ابنتها أرادت مشاركة والدتها إحدى المناسبات، وتحديدًا الاحتفال بعيد ميلادها وإطفاء الشموع إلى جانبها أمام الكاميرات، وهو الأمر الذي سمح لها بالظهور بصورة أكبر أمام الجمهور.

وأشارت إلى أن ظهور ابنتها حظي باهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في تصدرها قوائم البحث والترند، رغم أن الأمر لم يكن مخططًا له من البداية بهدف صناعة حالة إعلامية أو تحقيق انتشار واسع.

وأكدت لجين أن موقفها من ظهور أبنائها يعتمد بشكل أساسي على احترام اختياراتهم الشخصية، موضحة أنها لا تريد أن تفرض عليهم الظهور أو تمنعهم منه بشكل مطلق، وإنما تحرص على أن يكون القرار في النهاية نابعًا من رغبتهم الشخصية وقدرتهم على التعامل مع تبعات الشهرة.

لجين عمران تتحدث عن زواجها الحالي

وانتقلت لجين عمران خلال اللقاء للحديث عن حياتها الزوجية الحالية، مؤكدة أن الزواج بالنسبة إليها لا يعني فقدان الاستقلالية أو التخلي عن الحرية الشخصية.

وأوضحت أنها تعيش حياتها بصورة طبيعية، وتمارس أنشطتها اليومية وتزور صديقاتها أو شقيقتها أسيل، كما يمكنها العودة إلى منزلها في وقت متأخر، لكنها في الوقت نفسه تحرص على إطلاع زوجها على تحركاتها، معتبرة أن التواصل والوضوح بين الطرفين من أساسيات العلاقة الناجحة.

وشددت على أن حياتها الزوجية لا تقوم على الاستعراض أمام الجمهور، موضحة أن زوجها يفضل الابتعاد عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا يرغب في مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع المتابعين.

وأكدت أن هذا الأمر يمثل خيارًا شخصيًا يحترمه الطرفان، وأن نجاح العلاقة لا يرتبط بمدى ظهور الزوجين معًا أمام الجمهور أو مشاركة تفاصيل حياتهما عبر المنصات الرقمية.

«الحب ممكن يتكرر».. لجين عمران تكشف موقفها من تجاربها السابقة

وتحدثت لجين عمران كذلك عن تجاربها العاطفية والزوجية السابقة، مؤكدة أنها لم تدخل أي زواج من دون وجود مشاعر وحب حقيقي.

وترى الإعلامية السعودية أن الإنسان يمكنه أن يحب أكثر من مرة خلال حياته، مشيرة إلى أن التجارب العاطفية السابقة لا تعني بالضرورة أن المشاعر الجديدة أقل صدقًا أو قيمة.

لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الحب الذي تعيشه حاليًا يمثل بالنسبة إليها حالة مختلفة وأكثر استقرارًا وصدقًا، معبرة عن قناعتها بأنه الحب الأخير في حياتها.

وقالت: «هذا آخر حب، قفلنا.. أنا قفلت عليه»، في تعبير عن شعورها بالاستقرار والرضا تجاه علاقتها الحالية.

تزوجت للمرة الأولى في سن 16 عامًا

وكشفت لجين عمران جانبًا من تاريخها الشخصي، موضحة أن زواجها الأول كان في سن مبكرة للغاية، عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، بينما خاضت تجربة الزواج الثانية عندما وصلت إلى سن 27 عامًا.

وأشارت إلى أن تجاربها السابقة شكلت جانبًا من شخصيتها ونظرتها الحالية إلى العلاقات والحياة الزوجية، مؤكدة أن لكل مرحلة ظروفها ودروسها الخاصة.

كما تحدثت عن تمسكها بحدودها الشخصية وباسم عائلتها منذ بداية زواجها، موضحة أنها كانت واضحة مع زوجها منذ البداية بشأن أهمية اسم والدها ومكانته بالنسبة إليها، وأنها لا ترى في الزواج سببًا للتخلي عن هويتها أو اسم عائلتها.

وتعكس تصريحات لجين عمران خلال اللقاء جانبًا مختلفًا من حياتها بعيدًا عن صورتها الإعلامية المعتادة، إذ جمعت بين الحديث عن تجربتها في برامج الواقع، وعلاقتها بأسرتها، وحرصها على حماية خصوصية أبنائها، إلى جانب رؤيتها للحب والزواج والاستقلالية.

كما كشفت تصريحاتها أن قرار الظهور الإعلامي بالنسبة لأبنائها لا يخضع لمبدأ ثابت، وإنما يرتبط بمدى رغبتهم الشخصية واستعدادهم لتحمل تبعات الشهرة، وهو ما ظهر بوضوح في اختلاف موقفها من ظهور ابنها عن ظهور ابنتها.

الإعلامية السعودية لجين عمران اخبار الفن نجوم الفن

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