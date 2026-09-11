إفيه غير لائق.. محمد طاهر يعتذر لمحمود عبد المغني

حرص صانع المحتوى محمد طاهر على تقديم اعتذاره للفنان محمود عبدالمغنى، بعد الجدل الذي أثير عقب إحدى حلقاته مع الناقد طارق الشناوي، والتي شهدت ذكر اسم محمود عبدالمغني.

وقال محمد طاهر، فى فيديو نشره عبر صفحاته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «حد من الجمهور رمى إفيه غير لائق، لكن أنا بحبه جدًا وبعتذرله، وحتى لو مش بحبه كفنان مينفعش أقلل منه كشخص، رغم إن الكلام مطلعش منى لكنى مسؤول عن البرنامج».

وكان قال طارق الشناوى فى تصريحات مع محمد طاهر: «محمود عبدالمغنى يرى نفسه أنه نجم شعبى، ولكن الحقيقة أنه ليس نجم شباك ولن يستطيع أن يكون نجم جماهيرى بعد فشله فى أكثر من فرصة، خاض تجربة البطولة أكثر من مرة ولكنه فشل».