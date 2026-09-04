جمال حمزة: حسين الشحات أفضل مهاريًا من طاهر محمد طاهر

تحدث جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن المقارنة بين حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ثنائي الأهلي، مؤكدًا أن لكل لاعب منهما قدرات وإمكانيات مختلفة عن الآخر.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: «حسين الشحات مهاريًا أفضل من طاهر محمد طاهر، لكن طاهر قوته أكثر ويقدر يقوم بأداء أدوار أكثر من لاعب».

وأضاف: «حسين لديه قدرات في الرؤية والوصول للمرمى، ولكن في الآخر الثنائي قدراتهم مختلفة عن بعضهما».

وحسم جمال حمزة اختياره بين اللاعبين، قائلًا: «لو أنا المدرب هاعتمد على حسين الشحات».