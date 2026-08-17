حسين الشحات يوجه رسالة للجماهير: عِيش اللحظة

شارك حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر خلالها في أجواء مختلفة بعيدا عن الملاعب.

ولفت الشحات الأنظار بالرسالة التي أرفقها مع الصور،كاتبا: «Live in the moment»، والتي تعني «عِش اللحظة».

وكان قد وجه حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، مؤكدًا أهمية دعمهم ومساندتهم للاعبين من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير خلال الموسم الجديد.

وقال حسين الشحات، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: «طول ما جمهور الأهلي ورا اللاعيبة هنحقق بطولات ونفرح مع بعض، إن شاء الله موسم خير علينا كلنا ونقدر نحقق كل البطولات، وإنتوا معانا وفي ضهرنا».