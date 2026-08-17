أنغام تبهر الجمهور بأناقتها في جدة

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في جدة بـ الممكلة العربية السعودية.

إطلالة أنغام

تألقت أنغام في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البيبي بلو المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

تزينت أنغام بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أنغام بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.