يوسف بلعمري لجماهير الأهلي: أمر اليوم بواحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي

وجه يوسف بلعمري، لاعب الأهلي، رسالة مؤثرة إلى جماهير فريقه، بعد تعرضه لإصابة ستبعده عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال بلعمري: «الحمد لله على كل حال، وقدر الله وما شاء فعل. أمر اليوم بواحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي، لكنني مؤمن بقضاء الله وقدره، ومؤمن أيضًا أن كل محنة تحمل في داخلها درسا وبداية جديدة».

وأضاف: «الإصابة جزء من كرة القدم، وقد تكون هذه الفترة صعبة وطويلة، لكنني سأتعامل معها بكل صبر وإصرار، وسأبذل كل ما أستطيع من أجل العودة في أفضل حالة ممكنة».

وتابع: «أشكر من القلب كل من سأل عني، وكل من تواصل معي وبساني بكلمة أو دعوة. دعمكم في هذه الفترة يعني لي الكثير، ولن أنساه أبدًا».

واختتم يوسف بلعمري رسالته قائلا: «أعدكم أنني سأقاتل كل يوم، وسأعمل بكل قوة خلال فترة التأهيل حتى أعود إلى الملعب أقوى، وأكثر إصرارا بإذن الله،شكرا للجماهير المغربية وجماهير الأهلي على حبكم ودعمكم الدائم، دعواتكم لي، والقادم بإذن الله».