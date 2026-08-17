وليد صلاح عبداللطيف: الزمالك تحول إلى ناد استثماري.. وانضمام حسام عبد المجيد للأهلي وارد

تحدث وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، عن عدد من الملفات الخاصة بالقلعة البيضاء، منتقدًا طريقة التعامل مع قطاع الناشئين، مؤكدًا أن النادي يمر بمرحلة مختلفة عن السنوات الماضية.

قال وليد صلاح عبداللطيف: «الأهلي بيكبر أبناءه عكس الزمالك، وأنا بتكلم بكل شفافية عن نادي الزمالك، ولم أهاجم النادي في أي وقت، لأن انتقادي هدفه دائمًا مصلحة القلعة البيضاء».

وأضاف: «رحيل ناشئي الزمالك في التوقيت الحالي قرار كارثي، خصوصا أن النادي يمتلك عناصر يمكن أن تمثل إضافة للفريق مستقبلًا، لكن يجب التعامل مع ملف قطاع الناشئين بشكل مختلف».

تابع نجم الزمالك السابق: «هناك أسماء من لاعبي الزمالك حاليًا تستحق اللعب في دوري الناشئين وليس الدوري الممتاز، ويجب أن يكون هناك تقييم حقيقي لمستوى كل لاعب قبل تصعيده للفريق الأول».

وعن موقفه من إمكانية رحيل البرازيلي خوان بيزيرا، قال وليد صلاح عبداللطيف: «أوافق على بيع بيزيرا حال وصول عرض بقيمة 6 ملايين دولار، لأن هذا الرقم سيكون مناسبا من الناحية الاستثمارية للنادي».

تطرق نجم الزمالك السابق إلى إمكانية انتقال حسام عبدالمجيد إلى الأهلي، قائلًا: «كل شيء وارد في كرة القدم، ولا يمكن استبعاد أي سيناريو يخص عودته في يناير المقبل».

اختتم وليد صلاح عبداللطيف تصريحاته بالتأكيد أن الزمالك أصبح بحاجة إلى مراجعة طريقة إدارة ملفاته، قائلًا: «الزمالك تحول إلى ناد استثماري وليس ناد بطولات، وهذه النقطة تحتاج إلى إعادة نظر حتى يعود الفريق للمنافسة على الألقاب».