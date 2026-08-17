أيمن يونس: بلاش ننفخ حمزة عبد الكريم

طالب أيمن يونس نجم الزمالك السابق بعدم المبالغة في الإشادة بحمزة عبد الكريم لاعب فريق برشلونة، مشددا على أن اللاعب مُبهر لكن لابد من الإشادة به بشكل طبيعي.



وقال يونس في تصريحات عبر أون سبورت ماكس مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج من القاهرة: "حمزة عبد الكريم لاعب مُبهر، بإمكانياته وبأدائه البدني والفني في الملعب، لكن لابد من عدم النفخ فيه حتى يستمر في التألق".



وعن شركة الكرة في الزمالك قال: "كانت بمثابة الإنقاذ للنادي، والناس تعترض فقط دون أن تفهم المعايير أنا كنت داعم لشركة الكرة واللاعب لابد أن يصبح شريكا مع النادي عندما يفوز النادي اللاعب يفوز والعكس صحيح".



وبشأن معتمد جمال مدرب الزمالك الحالي: "معتمد أفضل مدرب مصري في الموسم الماضي وتعجبت من فكرة الإصرار على التعاقد مع مدير فني أجنبي، لكن بصراحة جون إدوارد لم يعرض نفسه على الزمالك من البداية لذلك كان لابد من استمراره فهو ناجح وقدم موسما ناجحا، ففكرة رحيله كانت غريبة والزمالك سيدفع ثمن بدء تحضيراته مبكرا".