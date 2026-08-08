حمزه عبدالكريم يشارك مع برشلونة في وديتين اليوم السبت

يشارك حمزه عبدالكريم في مباراتين وديتين ضمن بطولة ثلاثية إذ يواجه برشلونة نظيره نوتنجهام فورست الإنجليزي في تمام الساعة 10 ثم يواجه أودينيزي الإيطالي عند الساعة 11، على أن تستمر كل مباراة لمدة 45 دقيقة وتقام المباريات على ملعب “بلونيرجي”

وفي سياق متصل ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، قرر فليك استبعاد الثلاثي أوسكار جيستاو، وإبراهيم ديارا، وأليكس جونزاليس من قائمة الفريق الأول، على أن يعود اللاعبون للمشاركة في تدريبات برشلونة أتلتيك بداية من اليوم الجمعة.

وكان الثلاثي ضمن مجموعة من 14 لاعبًا من فرق الرديف والشباب تم تصعيدهم إلى تدريبات الفريق الأول منذ بداية فترة الإعداد، حيث شاركوا في المعسكر الذي أقيم بمركز سانت جورج بارك في إنجلترا، وخاضوا المباراة الودية أمام برمنجهام سيتي