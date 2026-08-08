حمزة عبدالكريم يرافق برشلونة إلى إيطاليا استعدادًا لمواجهتي نوتنجهام وأودينيزي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تواجد المصري حمزة عبدالكريم رفقة فريق برشلونة في إيطاليا، استعدادًا لخوض مواجهتي نوتنجهام فورست وأودينيزي، مساء اليوم، ضمن منافسات كأس فريولي.

وكتب محمود شوقي عبر صفحته: «حمزة عبدالكريم يرافق برشلونة لإيطاليا استعدادا لمواجهة نوتنجهام فورست وأودينيزي مساء اليوم في بطولة كأس فريولي».

وأوضح أن كل مباراة ستقام بنظام 45 دقيقة فقط، في تجربة ودية استثنائية يخوضها الفريق الكتالوني ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وتقام البطولة بمشاركة برشلونة ونوتنجهام فورست وأودينيزي، على أن يخوض الفريق الكتالوني مباراتين في اليوم نفسه أمام الفريق الإنجليزي ثم الإيطالي.