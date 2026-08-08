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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يحسم مصير شباب برشلونة.. و6 لاعبين يتنافسون على فرصة مع الفريق الأول

برشلونة
برشلونة
سارة عبد الله

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن آخر تطورات موقف عدد من لاعبي فريق شباب برشلونة، بعد حصولهم على فرصة للتدرب مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، في محاولة لإثبات أنفسهم أمام المدرب الألماني هانز فليك.

وأوضحت الصحيفة أن عددًا من اللاعبين الشباب تمكنوا، بعد أسابيع من التدريبات والتحضيرات، من لفت أنظار الجهاز الفني بقيادة فليك، ومن بينهم أليكس جونزاليس، وإيبريما، وأوريان غورين، وإبراهيم ديارا، وأوسكار غيستاو، وإيكر رودريغيز.

وبحسب «سبورت»، بدأ فليك بالفعل في اتخاذ قراراته بشأن مستقبل اللاعبين الشباب، حيث تقرر انتقال أليكس جونزاليس وإبراهيم ديارا وأوسكار غيستاو إلى صفوف الفريق الرديف، بينما يواصل باقي اللاعبين العمل مع الفريق الأول، أملًا في الحصول على فرصة لإثبات قدراتهم.

مواجهة أودينيزي تحسم مصير عدد من اللاعبين

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المواجهة المقبلة أمام أودينيزي قد تمثل محطة مهمة في تقييم اللاعبين الشباب، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، ورغبة فليك في حسم قائمة العناصر التي يمكن أن يعتمد عليها خلال الفترة المقبلة.

ويمنح الجهاز الفني لبرشلونة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الناشئين، مع إمكانية تصعيد العناصر التي تثبت جدارتها إلى الفريق الأول، في ظل المنافسة القوية على المراكز داخل قائمة الفريق.

وتبقى الفرصة متاحة أمام اللاعبين الذين واصلوا العمل مع الفريق الأول لإقناع فليك بقدراتهم، والحصول على مكان ضمن حساباته خلال الموسم الجديد، بينما اتخذ المدرب بالفعل بعض القرارات بشأن اللاعبين الذين سيواصلون مشوارهم مع الفريق الرديف.

وتترقب جماهير برشلونة ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، خاصة مع وجود عدد من المواهب الشابة التي تسعى إلى حجز مكان لها بين نجوم الفريق الأول.

برشلونة هانز فليك أليكس جونزاليس

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