قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تباطؤ حركة الشحن في مضيق هرمز بعد هجمات على الناقلات
حماس تدعو مجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بخطة غزة ووضع جدول زمني للتنفيذ
الحبس عقوبة حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الإثنين.. آخر تحديث
رابطة الأندية ترفض تطبيق عقوبة تغطية الفم في الدوري الممتاز
الأكثر فتكا في تاريخ البلاد.. إيبولا يقضي على 2325 شخصا في الكونغو الديمقراطية
يوسف بلعمري لجماهير الأهلي: أمر اليوم بواحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. الظلام يضرب غرب ليبيا بعد انهيار شبكة الكهرباء
أيمن يونس: بلاش ننفخ حمزة عبد الكريم
هل تُغني الصدقة والصيام عن الصلاة الفائتة؟
سماع الشهود في محاكمة 42 متهما في قضية خلية داعش المرج.. اليوم
سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تباطؤ حركة الشحن في مضيق هرمز بعد هجمات على الناقلات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أظهرت بيانات حركة الملاحة في مضيق هرمز، الاثنين، تباطؤًا في حركة الشحن خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب هجمات استهدفت ناقلات، بالتزامن مع توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب «رويترز».

وأوضحت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة «كيبلر» عبور خمس ناقلات سلع مضيق هرمز يوم السبت، بينما لم تسجل أي عملية عبور لسفينة يوم الأحد.

وتأتي هذه الأرقام مقارنةً بـ31 سفينة عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في حركة الشحن عبر الممر المائي الحيوي.

وأكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم مضيق هرمز للأراضي الأمريكية تمثل خطأ جسيمًا، حتى وإن حاول لاحقًا التراجع بالقول إنه كان يمزح.

وقال حاتمي: إن المزاح في قضايا السيادة لا يقل خطورة عن المواقف الرسمية "، مؤكداً أن مضيق هرمز هبة إلهية للشعب الإيراني ولن يعود إلى سابق عهده تحت أي ظرف.

كما أشار اللواء حاتمي إلى البدء في تنفيذ قرار طرد القوات الأمريكية من الخليج وبحر عُمان ومضيق هرمز، مشيرًا إلى أن إعادة القواعد الأمريكية إلى وضعها السابق أمر مستحيل.

كما أطلق تحذيرات مباشرة بأن أي خطأ أمريكي سيُسجل عبرة للتاريخ، وأن حماة إيران سيحطمون كل من يقترب من حدودها.

وأعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي عن رصد مكافأة مالية تصل إلى 30 ألف دولار لكل من يأسر أو يقتل جنديًا أمريكيًا معتديًا.

وشدد حاتمي في تصريحاته على أن أي ثمن تتكبده إيران في سبيل حماية المضيق يستحق العناء، وأن الدفاع عنه بات شرطًا أساسيًا لإنهاء الحرب ورفع شبحها عن البلاد.

المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بيانات حركة الملاحة مضيق هرمز حركة الملاحة في مضيق هرمز كيبلر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

موعد حجز شقق الايجار التمليكي2026

لو عمرك أقل من 35.. الفئات المستحقة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي الجديد لـ183 يوم..ويكشف السبب

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

تنسيق 2026

الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا

أسرة التجمع

اعترافات صادمة لـ قاتـ.ل أسرة التجمع.. خطط لمكان دفن الضحية وطلب منه 300 ألف جنيه قبل إطلاق النار.. خاص

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

تغيير مفاجئ في إطلالة كريستيانو رونالدو بعد زواجه من جورجينا

العنب والموز

الموز أم العنب.. أيهما أفضل من حيث البوتاسيوم ومضادات الأكسدة ؟

الجوافة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟.. فوائد صحية تجعلها من أفضل الفواكه

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد