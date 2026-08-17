نائبة أمريكية سابقة تحذر: واشنطن تبحث استخدام السلاح النووي ضد إيران

حذرت النائبة الجمهورية الأمريكية السابقة مارجوري تايلور جرين من مخاطر ما وصفته بـ«الجنون» المرتبط بالحرب على إيران، زاعمة أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ناقشوا خلال اجتماعات استراتيجية إمكانية استخدام أسلحة نووية ضد إيران.

وقالت غرين، في منشور مطول عبر منصة «إكس»، إنها لا تتحدث عن توقعات أو تكهنات، بل أكدت أنها «تعرف» أن خيار استخدام الأسلحة النووية ضد إيران طرح في اجتماعات استراتيجية، ووصفت ذلك بأنه «شر محض».

واستحضرت غرين الهجومين النوويين على مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين عام 1945، محذرة من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستخدام السلاح النووي، ومشيرة إلى أن آثار القصف امتدت لعقود من خلال الإشعاع والأمراض والمآسي الإنسانية.

كما انتقدت غرين سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إيران، معتبرة أن واشنطن اتخذت خطوات عسكرية رغم ما قالت إنه تقييمات استخباراتية أمريكية تفيد بأن إيران لم تكن قريبة من امتلاك سلاح نووي.

واتهمت النائبة السابقة إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمجازفة بخفض «العتبة النووية» في التعامل مع إيران، معتبرة أن أي استخدام للسلاح النووي قد يقود إلى تصعيد واسع يتجاوز حدود المنطقة، ويهدد باندلاع صراع دولي واسع وتداعيات اقتصادية وإنسانية خطيرة.

وربطت غرين تحذيرها كذلك بتعهدات ترامب السابقة بشأن تجنب خوض حروب خارجية جديدة، معتبرة أن استمرار التصعيد قد يؤدي، في أسوأ السيناريوهات، إلى كارثة نووية تتحمل القيادات السياسية الحالية مسؤوليتها أمام التاريخ.

وفي ختام منشورها، دعت غرين الأمريكيين إلى رفع أصواتهم ضد أي توجه لاستخدام الأسلحة النووية، مطالبةً بوقف الحرب، ومؤكدة أن الولايات المتحدة نفسها ليست بمنأى عن تداعيات أي تصعيد نووي.