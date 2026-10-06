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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد جوي.. الحوثي تعلن استهداف مطار أبها ومواقع في نجران وجازان بالسعودية

متحدث جماعة الحوثي
متحدث جماعة الحوثي
ناصر ذو الفقار

أعلن المتحدث باسم قوات الحوثي المتمركزة في اليمن يحيى سريع، يوم الاثنين أن قواته شنت هجوما على مطار أبها السعودي وقاعدة عسكرية في خميس مشيط ومواقع بمدينتي نجران وجازان. 

وأضاف المتحدث بإسم قوات الحوثي أنه تم استهداف مطار الملك خالد في التي العاصمة السعودية الرياض ومصفاة أرامكو في رابغ. 

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية في محافظة الحديدة.

وأوضح التحالف، وفقا لقناة العربية السعودية أن العملية شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد أنه تم إحباط مخطط لهجمات وشيكة كانت تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومستودعات للزوارق المفخخة والألغام البحرية.

الحوثيين مطار الملك خالد السعودية اليمن

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